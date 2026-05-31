Росія вдарила по Дніпру: горять склад логістичної компанії і автівки – влада

У неділю, 31 травня, армія РФ атакувала Дніпро, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

«Ворог завдав удару по Дніпру. Спалахнула пожежа», – зазначив він.

Згодом начальник ОВА уточнив, що горять склад логістичної компанії і автівки, припарковані поряд.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



