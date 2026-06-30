У Львові вшановують 119 років від дня народження головнокомандувача УПА Романа Шухевича

У Львові 30 червня вшановують пам’ять головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича. 30 червня минає 119 років від дня його народження.

Поблизу Львова, у селі Білогорща, де відновлюють музей Романа Шухевича, представники духовенства, громадськості, влади поклали квіти та запалили лампадки, спільно помолилися.

«Щороку ми збираємося тут вшанувати пам’ять Романа Шухевича. У 2024 році місце його останнього бою, місце загибелі, було зруйноване ворогом. Для мене це було місце, куди я приходила і шукала допомоги, розради. Але вже почали відновлювати будинок, і дуже хотілося б, щоб відновили його якнайшвидше», – сказала під час заходу донька генерала-хорунжого Марія Трильовська (Шухевич).

Музей-будинок Романа Шухевича в Білогорщі був зруйнований 1 січня 2024 року під час російського обстрілу.

З 1949 року це була конспіративна квартира Романа Шухевича. 5 березня 1950 року було заплановано, що головнокомандувач УПА звідти переїде, але зранку співробітники МГБ СРСР зусібіч оточили будинок. Операцію із захоплення керівника УПА очолював генерал Міністерства державної безпеки Павло Судоплатов. До операції залучили понад 700 бійців внутрішніх військ СРСР. Намагаючись прорватися з оточення, Шухевич вбив майора Ревенка, але сам був поранений. Щоб не здаватися живим до рук ворога, Роман Шухевич пустив собі кулю в скроню.

Цей будинок Львівська міська рада відновлює з весни 2026 року.

Також у центрі Львова кожен охочий може прийти і покласти квіти на площі Гасина, де, за ініціативою громадськості, має бути встановлений пам’ятник Романові Шухевича. Військовослужбовець ЗСУ Антон Петрівський наголосив, що сьогодні українці воюють не лише за територію, але й українську ідентичність і право українців вшановувати героїв, які показали приклад жертовності в попередні періоди української боротьби.

Активісти встановили на площі інформаційний банер про Романа Шухевича.