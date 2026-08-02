В Одесі чоловік відкрив вогонь по співробітниках ТЦК – поліція

Ввечері 2 серпня чоловік в Одесі відкрив вогонь по співробітниках ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів, йдеться у повідомленні пресслужби місцевої поліції.

За даними правоохоронців, під час проведення працівниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення населення невідомий здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік.

«Унаслідок події поранення отримали четверо працівників РТЦК та СП, їм надається необхідна медична допомога», – розповіли правоохоронці.

У поліції кажуть, що зараз проводять першочергові слідчі дії, встановлюють усі обставини події та вживають заходів для встановлення місцеперебування і затримання стрільця.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.