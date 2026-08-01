На Львівщині в службовому приміщенні обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) знайшли тіло військовослужбовця, йдеться у повідомленні відомстві у фейсбуці.

Відомо, що тіло військовослужбовця виявили у службовому приміщенні першого відділу Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який розташований у місті Мостиська Львівської області.

За даними ТЦК, чоловіка без ознак життя знайшли близько 07:30 ранку.

«У Львівському ОТЦК та СП призначено службове розслідування за фактом смерті військовослужбовця», – йдеться у повідомленні.

У ТЦК уточнили, що розслідування проводить спеціальна комісія, а також назвали попередню причину трагедії.

«Попередня кваліфікація події – самогубство. Решта обставин з’ясовуються», – зазначили у ТЦК.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.