У ДБР повідомили про обшуки в понад 100 ТЦК по всій Україні

Державне бюро розслідувань повідомляє, що у взаємодії з Генштабом Збройних сил України проводить масштабну спецоперацію «Чесний призов», у рамках якої слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України.

«Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиття і катування військовозобов’язаних. Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок», – йдеться в повідомленні.

Інших деталей у ДБР не навели, але вказали, що за результатами слідчих дій очікують затримання і повідомлення про підозру фігурантам у різних областях України.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.