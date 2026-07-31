Суд заарештував киянина, який завдав лікарці ВЛК сімнадцять ударів ножем – прокуратура

Подільський районний суд міста Києва арештував без можливості внесення застави чоловіка, який, за інформацією правоохоронців, завдав лікарці ВЛК сімнадцять ударів ножем, внаслідок чого вона померла, йдеться у повідомленні столичної прокуратури.

«За клопотанням прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва Подільський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід 31-річному киянину, підозрюваному в умисному вбивстві лікарки. Чоловік перебуватиме під вартою без права внесення застави протягом 60 днів», – зазначається у повідомленні.

У відомстві кажуть, що фігурант підозрюється в умисному вбивстві лікаря-хірурга під час проходження ВЛК Подільського районного у м. Києві ТЦК та СП.

Було встановлено, що чоловік завдав 55-річній жінці близько 17 хаотичних ударів ножем у груди, шию та руки. Внаслідок отриманих травм вона померла на місці.

Дії підозрюваного було кваліфіковано як умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку (п. 8 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України).

За скоєний злочин чоловіку загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

«Підозрюваному буде призначено амбулаторну судово-психіатричну експертизу, яка встановить його стан під час медичного огляду», – заявили у прокуратурі.

Окрім цього, в рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 3. ст. 367 ККУ, встановлюється, яким чином чоловік пройшов у приміщення ВЛК із ножем.

Досудове розслідування у справі проводять слідчі Подільського УП ГУ Нацполіції у м. Києві.

Раніше поліцейські Києва затримали чоловіка за підозрою у вбивстві 65-річної лікарки під час проходження військово-лікарської комісії.

«Повідомлення про подію надійшло до поліціі Києва сьогодні близько 15:00. Попередньо встановлено, що під час проходження військово-лікарської комісії 31-річний чоловік завдав лікарці-хірургу ножових поранень у грудну клітину та руки. Поліцейські затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – вказано в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 п. 8 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

У Київському міському ТЦК та СП повідомили, що перед тим, як сталася трагедія, поліцейські доставили до Подільського районного у місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки «порушника військового обліку, який не пройшов військово-лікарську комісію».

«З метою усунення причини правопорушення він був направлений на проходження ВЛК до позаштатної військово-лікарської комісії №1 при Подільському районному у м. Києві територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки», – вказали в міському ТЦК та СП.

Коментарі затриманого чи його захисту наразі не оприлюднювалися.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.



