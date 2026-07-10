Сутичка з військовими ТЦК і поліцією у Львові: суд взяв під варту підозрюваного

Сихівський районний суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 23-річного чоловіка, якого підозрюють в нанесенні тілесних ушкоджень поліцейському під час сутички між ТЦК і цивільними громадянами у Львові 8 липня.

Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури, яка просила тримання

під вартою без можливості внесення застави.

За словами сторони обвинувачення, розуміючи, що перед ним працівники поліції, підозрюваний поводився зухвало, вигукував образливі вигуки у бік поліцейських та спричинив тілесні ушкодження двом працівникам поліції. Прокуратура вважає, що є ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, оскільки, як зазначив сам підозрюваний, він перебуває в СЗЧ з лютого 2026 року.



Підозрюваний просив суд відправити його під домашній арешт.

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Служба безпеки України ввечері 9 липня повідомила про затримання 23-річного львів’янина, підозрюваного у побитті поліцейського 8 липня.

За даними слідства, він перебував серед осіб, котрі спочатку заблокували службовий автомобіль українських військових, пошкодили його, а потім перевернули. Це сталося під час виконання військовими і поліцейськими заходів з оповіщення.

У СБУ зазначили, що під час спроб співробітників Національної поліції припинити сутичку, «учасники натовпу почали чинили активний опір правоохоронцям», «зокрема, один із фігурантів напав на поліцейського і завдав йому тілесних ушкоджень».

У прокуратурі Львівської області заявили, що затриманого підозрюють у тому, що він застосував газовий балончик стосовно працівників поліції, а також завдав тілесних ушкоджень заступнику начальника одного з районних управлінь поліції Львова, внаслідок цього той зазнав травми голови.

Що сталося у Львові?

У Львові ввечері 8 липня під час проведення заходів оповіщення група невідомих заблокувала, перекинула і пошкодила автомобіль військових Територіального центру комплектування і соціальної підтримки, повідомили в обласному ТЦК.

За даними ТЦК, група оповіщення спільно з поліцією зупинила на Сихові чоловіка, який був «порушником військового обліку з 12 червня 2026 року», його доправили до ТЦК і СП і направили на проходження ВЛК. За повідомленням, на місці події залишилася інші військові ТЦК, яких заблокували невідомі особи.

СБУ повідомила, що відкрила досудове розслідування за фактом подій у Львові, кваліфікувавши їх як перешкоджання законній діяльності військових. В Офісі генпрокурора уточнюють, що через інцидент у Львові відкрито два кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період і насильства щодо працівника правоохоронного органу.

Як повідомив начальник Сихівського районного ТЦК і СП Борис Пруцьких, цивільні особи застосували фізичну силу під час сутички до двох військовослужбовців ТЦК і СП, обох ввечері 8 липня доставили у медзаклад.

За його словами, військові не зазнали важких побоїв, з одного працівника люди зняли верхній одяг.

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Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.



