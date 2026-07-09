Садовий попросив оприлюднити відео з бодікамер військових ТЦК

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода Live»), що попросив оприлюднити записи з нагрудних камер військовослужбовців ТЦК, які мали зафільмувати початок конфлікту, що стався між військовими та цивільними 8 липня.

«Я думаю, день-два – ми мали би мати більше інформації», – повідомив Садовий. На запитання, чому відео не можна викласти одразу, міський голова уточнив, що сам ще не бачив цих записів через процесуальні обмеження, бо наразі ще тривають слідчі дії. Але він попросив «оприлюднити їх якомога швидше».

У поліції Львівської області повідомили, що усі матеріали, зібрані поліцією під час документування інциденту, передані до СБУ для долучення до матеріалів кримінального провадження. Про плани публікації записів з натільних камер військовослужбовців ТЦК правоохоронці не повідомляли.

Що сталося у Львові?

У Львові ввечері 8 липня під час проведення заходів оповіщення група невідомих заблокувала, перекинула і пошкодила автомобіль військових Територіального центру комплектування і соціальної підтримки, повідомили раніше в обласному ТЦК.

За даними ТЦК, група оповіщення спільно з поліцією зупинила на Сихові чоловіка, який був «порушником військового обліку з 12 червня 2026 року», його доправили до ТЦК і СП і направили на проходження ВЛК. За повідомленням, на місці події залишилася інші військові ТЦК, яких заблокували невідомі особи.

СБУ повідомила, що відкрила досудове розслідування за фактом подій у Львові, кваліфікувавши їх як перешкоджання законній діяльності військових.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.



