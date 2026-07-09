Напад на групу оповіщення ТЦК у Львові: правоохоронці відкрили провадження про перешкоджання діяльності ЗСУ

Правоохоронці повідомили про початок досудового розслідування за фактом подій, що сталися ввечері 8 липня у Львові. Про це управління СБУ у Львівській області повідомило Радіо Свобода.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Правоохоронці проводять необхідні слідчі та процесуальні дії для встановлення всіх обставин події і у межах розслідування обіцяють надати належну правову оцінку діям усіх учасників інциденту.

В Офісі генпрокурора уточнюють, що через інцидент у Львові відкрито два кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період та насильства щодо працівника правоохоронного органу.

В ОГП пояснюють, що для припинення стабілізації ситуації на місце події прибули працівники поліції – під час спроби правоохоронців заспокоїти натовп окремі особи чинили опір, а один з активних учасників події напав на заступника начальника одного з райуправлінь поліції Львова. Правоохоронець отримав численні тілесні ушкодження та травми голови.

Як повідомив на брифінгу начальник Сихівського районного ТЦК та СП Борис Пруцьких, цивільні особи застосували фізичну силу під час сутички до двох військовослужбовців ТКК та СП, обох ввечері 8 липня доставили у медзаклад.

За його словами, військові не зазнали важких побоїв, з одного працівника люди зняли верхній одяг. Вони дають свідчення.

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Представники ТЦК та СП у Львівській області повідомили, що 8 липня проводили заходи з оповіщення громадян про мобілізацію і у Сихівському районі сталась сутичка, яка тривала з 21 години до 2:30. Працівники ТЦК під час перевірки документів у 30-річного чоловіка з’ясували, що той порушив правила військового обліку.

«Громадянин перебував у розшуку і йому запропонували проїхати в ТЦК для уточнення даних і проходження ВЛК. Після того, як він сів в автомобіль, прибула група невідомих осіб, правоохоронці встановлюють цих осіб, заблокували транспортних засіб військових. Відмовлялись відпустити військовослужбовців і почався конфлікт. Почали бити транспортний засіб, більше ставало людей. Призначено службове розслідування», – пояснив заступник начальника Львівського обласного ТЦК та СП Петро Сторожук.

Очільник Сихівського районного ТЦК та СП Борис Пруцьких уточнює, що перевіряли документи лише в одного громадянина, якого й доставили у відділ. Він заперечив інформацію про те, що перевіряли документи в іншого чоловіка. За словами свідків подій, той втік.

«Військовослужбовці були стримані і діяли, згідно з чинним законодавством. Проходять слідчі дії», – каже Борис Пруцьких.

За інформацією Радіо Свобода, натовп людей взяв у заручники військовослужбовця, вимагаючи повернути 30-річного громадянина. Протягом трьох годин його тримали закритим в машині ТЦК, провокуючи.

Що сталося у Львові?

У Львові ввечері 8 липня під час проведення заходів оповіщення група невідомих заблокувала, перекинула і пошкодила автомобіль військових Територіального центру комплектування і соціальної підтримки, повідомляли раніше в обласному ТЦК.

За даними ТЦК, група оповіщення спільно з поліцією зупинила на Сихові чоловіка, який був «порушником військового обліку з 12 червня 2026 року», його доправили до ТЦК і СП і направили на проходження ВЛК. За повідомленням, на місці події залишилася інші військові ТЦК, яких заблокували невідомі особи.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, інцидент у Львові стався за участі військовослужбовців ЗСУ, працівників поліції та близько 200 цивільних осіб.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.



