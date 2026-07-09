Напад на групу оповіщення у Львові: військова омбудсменка закликала припинити нагнітання ненависті до ТЦК

Військова омбудсменка Ольга Решетилова прокоментувала напад невідомих на групу оповіщення Територіального центру комплектування і соціальної підтримки у Львові, внаслідок якого був пошкоджений автомобіль військових, заявивши про відповідальність тих, хто «хайпує на темі мобілізації».

«Про питання, хто відповідальний. Однозначно уряд, військово-політичне керівництво, місцеве самоврядування, які вже стільки років не можуть знайти баланс між потребами економіки і потребами війська», – написала вона у фейсбуці вранці 9 липня.

За словами Решетилової, потрібен «повний перегляд принципів бронювання», з якого має початися реформа мобілізації.

«Але для того, щоб реалізувати це, потрібна не лише політична воля, не лише команда потужних бюрократів, але й підтримка суспільства, а її нема. Не знаєте, чому? Окреме місце в пеклі буде для тих політиків і посадовців, які хайпують на темі мобілізації. Ви всі їх знаєте, тут нема чого додати. Але також хотілось би якоїсь саморефлексії від медіа, блогерів, інфлюенсерів. Чи не відчуваєте ви краплину власної відповідальності за перекіс інформаційного простору у бік інтересів людей, які не у війську? Чи розумієте ви, куди веде нагнітання ненависті до ТЦК, поліції, людей, які здійснюють мобілізаційні заходи, без яких ми дуже скоро побачимо ворога на порозі наших будинків? Так, навіть на Сихові», – додала вона.

У Львові ввечері 8 липня під час проведення заходів оповіщення група невідомих заблокувала, перекинула і пошкодила автомобіль військових Територіального центру комплектування і соціальної підтримки, повідомили раніше в обласному ТЦК.

За даними ТЦК, група оповіщення спільно з поліцією зупинила на Сихові чоловіка, який був «порушником військового обліку з 12 червня 2026 року», його доправили до ТЦК і СП і направили на проходження ВЛК. За повідомленням, на місці події залишилася інші військові ТЦК, яких заблокували невідомі особи.

Очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що разом із правоохоронцями провів термінову нараду щодо ситуації з блокування автомобілів ТЦК на Сихові.

«Першочергове завдання – забезпечити громадський порядок! Усі, хто вчиняв правопорушення, у тому числі перешкоджання діяльності військовослужбовців, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. На Львівщині не місце беззаконню», – наголосив він.

Водночас, за словами Козицького, обласний ТЦК і СП проведе службове розслідування правомірності дій військовослужбовців щодо оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у розшуку.

У поліції поки що не повідомляли про відкриття провадження. Речниця Головного управління Нацполіції у Львівській області Аліна Подрейко напередодні ввечері повідомила Суспільному, що поліцейські присутні на місці: «охороняють публічний порядок і спілкуються з громадянами».

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.