«Хто завтра буде захищати вас від ворожої армії». ОП, Генштаб ЗСУ та Міноборони відреагували на напад на військових ТЦК у Львові

Керівник Офісу президента Кирило Буданов відреагував на напад на військових із групи оповіщення Територіального центру комплектування і соціальної підтримки, який стався напередодні у Львові.

«Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас», – написав він у телеграмі.

Буданов додав, що очікує «справедливої реакції» від правоохоронних органів на події у Львові.

Позиція Міноборони – перед законом рівні всі

Міноборони також заявило, що очікує від правоохоронців належної оцінки ситуації у Львові – «правопорушники мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності».

У Міністерстві вчорашній напад на військовослужбовців назвали неприпустимим, як і будь-які інші напади на представників Сил оборони.



«Позиція Міноборони послідовна – перед законом рівні всі. Відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії. Єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін», – йдеться у заяві відомства.



Водночас у Міноборони зауважують, що мобілізація є необхідною складовою захисту України, її методи потребують вдосконалення і цей процес триває.

Генштаб ЗСУ засуджує напади і повідомляє про перевірку щодо дій ТЦК

Генштаб ЗСУ також засуджує будь-які напади на військовослужбовців ТЦК та СП, такі дії є «неприпустимими, протизаконними та безпосередньо підривають обороноздатність держави».

У Генштабі зазначають, що події у Львові мають ознаки перешкоджання законній діяльності ЗСУ в умовах воєнного стану, і закликають правоохоронні органи забезпечити всебічне, об’єктивне та неупереджене розслідування цього випадку.



Водночас також повідомляється, що проводиться службова перевірка щодо правомірності дій військовослужбовців ТЦК.

«Жодні суперечки щодо законності дій посадових осіб чи військовослужбовців не можуть бути виправданням застосування насильства. Правову оцінку кожному випадку мають надавати виключно уповноважені державні органи… Будь-які конфліктні ситуації мають вирішуватися виключно у правовому полі», – наголошують у штабі.

Генштаб також звернув увагу, що заходи оповіщення здійснюють саме військовослужбовці ЗСУ, багато з яких мають бойовий досвід, а не цивільні «працівники ТЦК та СП», як їх нерідко помилково називають.

Що сталося у Львові?

У Львові ввечері 8 липня під час проведення заходів оповіщення група невідомих заблокувала, перекинула і пошкодила автомобіль військових Територіального центру комплектування і соціальної підтримки, повідомили раніше в обласному ТЦК.

За даними ТЦК, група оповіщення спільно з поліцією зупинила на Сихові чоловіка, який був «порушником військового обліку з 12 червня 2026 року», його доправили до ТЦК і СП і направили на проходження ВЛК. За повідомленням, на місці події залишилася інші військові ТЦК, яких заблокували невідомі особи.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.



