Лубінець закликав до реформи мобілізації після нападу на військових ТЦК у Львові

Напад людей на автомобіль військовослужбовців територіального центру комплектування у Львові є наслідком «кризи довіри», вважає уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 9 липня.

Лубінець зазначив, що його представник у Львівській області Тарас Подвірний зараз здійснює моніторинг ситуації та «вживає всіх необхідних заходів реагування».

Омбудсман засудив будь-які напади на військових і перешкоджання їхній законній діяльності: «це не спосіб захистити свої права і не форма протесту. Це порушення закону, яке має отримати належну правову оцінку».





Водночас він закликав не розглядати цей випадок ізольовано, назвавши його наслідком проблем, про які омбудсман, за його словами, говорить вже тривалий час:

«Коли люди роками звертаються до органів влади, повідомляють про можливі порушення прав під час мобілізації, але не бачать належної правової оцінки таким фактам, це неминуче створює ще більші проблеми. Недовіра накопичується, напруга зростає, а суспільство радикалізується. Якщо держава не буде своєчасно давати правову оцінку порушенням – незалежно від того, ким вони вчинені, – це призведе до ще гірших наслідків!»

Омбудсман наголосив, що «ворог один – Росія», і не можна допускати, щоб протистояння переносилося всередину українського суспільства. На його переконання, воєнний стан не скасовує пріоритету верховенства права, а кожне незаконне рішення під час мобілізації б’є по довірі до держави.

Водночас він закликав владу реформувати мобілізацію.

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«Реформа мобілізаційних процесів потрібна вже сьогодні. Саме тому звертаюся до Міністерства оборони України із закликом терміново створити робочу групу для комплексного перегляду та вдосконалення мобілізаційних процедур. Необхідно сформувати прозорі, зрозумілі та справедливі правила, які будуть однаково захищати і державні інтереси, і права людини», – вважає Лубінець.

Водночас омбудсман закликав до рівності перед законом і об’єктивного розслідування в кожному випадку.

«Ми однаково повинні захищати наших військових, права людини та закон. І саме зараз держава має продемонструвати, що здатна не лише вимагати дотримання закону, а й сама неухильно його виконувати», – додав він.

Що сталося у Львові?

У Львові ввечері 8 липня під час проведення заходів оповіщення група невідомих заблокувала, перекинула і пошкодила автомобіль військових Територіального центру комплектування і соціальної підтримки, повідомили раніше в обласному ТЦК.

За даними ТЦК, група оповіщення спільно з поліцією зупинила на Сихові чоловіка, який був «порушником військового обліку з 12 червня 2026 року», його доправили до ТЦК і СП і направили на проходження ВЛК. За повідомленням, на місці події залишилася інші військові ТЦК, яких заблокували невідомі особи.

СБУ повідомила, що відкрила досудове розслідування за фактом подій у Львові, кваліфікувавши їх як перешкоджання законній діяльності військових.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.