Садовий про сутичку з військовими ТЦК у Львові: це «миттєво стає інструментом ворожої пропаганди»

Міський голова Львова Андрій Садовий засудив напад на військових із групи оповіщення Територіального центру комплектування і соціальної підтримки, який стався 8 липня.

«Те, що ми побачили вчора у Львові – дуже погано. Ще не діагноз, але вже симптом. 58 тисяч львівʼян і львівʼянок сьогодні на фронті. Кожного дня ми прощаємось з загиблими земляками. Місто віддає левову частку свого бюджету на підтримку Сил оборони України. Ганебна поведінка групи людей не здатна знищити репутацію громади, але тінь кинула», – написав Садовий у соцмережах.

За його словами, нині Росія найбільше зацікавлена в тому, «щоб українці почали воювати між собою», і «будь-який внутрішній конфлікт миттєво стає інструментом ворожої пропаганди».

«На четвертому році повномасштабної війни Україна залишається правовою державою. Закон має бути один для всіх. Події вчорашнього вечора повинні отримати належну правову оцінку. Усі, хто порушив закон, мають понести відповідальність. І давайте нарешті перестанемо називати військовослужбовців «працівниками ТЦК». Ми можемо дискутувати про роботу державних інституцій. Але перешкоджати військовим виконувати службові обов’язки, нищити майно чи брати закон у власні руки – неприпустимо», – наголосив він.

У Львові ввечері 8 липня під час проведення заходів оповіщення група невідомих заблокувала, перекинула і пошкодила автомобіль військових Територіального центру комплектування і соціальної підтримки, повідомили раніше в обласному ТЦК.

За даними ТЦК, група оповіщення спільно з поліцією зупинила на Сихові чоловіка, який був «порушником військового обліку з 12 червня 2026 року», його доправили до ТЦК і СП і направили на проходження ВЛК. За повідомленням, на місці події залишилася інші військові ТЦК, яких заблокували невідомі особи.

Очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що разом із правоохоронцями провів термінову нараду щодо ситуації з блокування автомобілів ТЦК на Сихові.

«Першочергове завдання – забезпечити громадський порядок! Усі, хто вчиняв правопорушення, у тому числі перешкоджання діяльності військовослужбовців, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. На Львівщині не місце беззаконню», – наголосив він.

Водночас, за словами Козицького, обласний ТЦК і СП проведе службове розслідування правомірності дій військовослужбовців щодо оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у розшуку.

У поліції поки що не повідомляли про відкриття провадження. Речниця Головного управління Нацполіції у Львівській області Аліна Подрейко напередодні ввечері повідомила Суспільному, що поліцейські присутні на місці: «охороняють публічний порядок і спілкуються з громадянами».

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.