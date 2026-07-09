Напад на ТЦК у Львові: подробиці. Чому не втручалася поліція?

ЛЬВІВ – Інцидент, коли натовп молодих людей (за даними правоохоронців до 200 осіб) заблокував і перекинув машину ТЦК у Львові, а цивільні особи застосували фізичну силу до двох військовослужбовців і одного взяли в заручники – викликав реакцію очільника Офісу президента Кирила Буданова, Генштабу ЗСУ, Міноборони, військового омбудсмана Ольги Решетилової та Уповноваженого з прав людини Верховної Ради Дмитра Лубінця.

За повідомленням Львівської обласної прокуратури, розпочато розслідування обставин інциденту, відкрито два кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період та насильства щодо працівника правоохоронного органу.

Радіо Свобода зібрало інформацію про те, що ж там сталося? Як діяла поліція? Чому інцидент у Львові показують усі російські телеканали? Та які загрози?

Львів. Близько 21.30 у Сихівському районі, на жвавому проспекті Червоної Калини, названому на честь пісні-символу боротьби за волю українців «Ой у лузі червона калина», натовп переважно молодих людей кричить «ганьба» і вимагає відпустити чоловіка, якого група оповіщення відвезла до Сихівського районного ТЦК та СП.

Блискавично на різних телеграм-каналах поширюється повідомлення, що ТЦК нібито «забрало 20-річного хлопця». Натовп розростається і стає агресивнішим. Перекидають один із автомобілів ТЦК, обливають його пивом, виривають обладнання зсередини.

Троє військовослужбовців ТЦК та СП опинились посеред збудженого натовпу молодих людей.

Як описують очевидці, довкола було багато поліцейських при повному бойовому спорядженні, які спостерігали і, вочевидь, очікували наказу зверху щодо дій. Але попри те, що поліція була на місці подій, вона не завадила ані перекиданню автотранспорту ТЦК, ані застосуванню сили до військовослужбовця, з якого нападники здерли одяг.

Поліція не втрутилась навіть тоді, коли одного військовослужбовця натовп взяв у заручники і він протягом трьох годин сидів в службовому автомобілі і весь цей час окремі люди провокували його, розмахуючи пляшками перед обличчям і вигукуючи нецензурну лексику, вимагаючи звільнити чоловіка з ТЦК.

Що кажуть ті, хто був у натовпі?

Учасник стихійної акції проти ТЦК, який представився Віталієм, розповів Радіо Свобода, з чого почався конфлікт:

Одного відбили, а другого забрали

«Почалось з того що під'їхали працівники ТЦК, забрали одного хлопця і хотіли забрали другого. Одного відбили, а другого забрали і люди просто почали втручатись. Це все перетворилось в глобальну сутичку у нас. Ми хочемо, щоб людину, яку викрали ТЦК ТЦК не викрадають людей, а здійснюють примусову мобілізацію тих, хто згідно Конкституції і законів України має виконати свій військовий обов'язок під час війни. Росія уже понад 4, 5 роки веде проти України повномасштабну війну, руйнує міста, щодня убиває цивільних і атакує на фронті, намагаючись захопити більше суверенної території України. повернули на те місце, з якого її викрали ».

Радіо Свобода було свідком суперечки між учасниками протесту і військовослужбовцем ТЦК.

Обурений натовп залишався на місці інциденту майже до третьої ночі, навіть попри комендантську годину, вимагаючи відпустити того, кого ТЦК повезли проходити військово-лікарську комісію.

Хтось із військовослужбовців ЗСУ, який перебуває у відпустці, вистрілив у повітря, щоб бодай у такий спосіб заспокоїти натовп.

Молодь почала розходитися під спостереженням поліцейських.

Реакція влади

9 липня на брифінгу, організованому Львівською військовою адміністрацією, першим повідомляють про те, що мобілізованому ТЦК чоловіку не 20-ть, як поширбвалося у телеграмі, а 30 років. Він підлягає мобілізації і є ухилянтом, бо порушив правила військового обліку, перебував у розшуку. Все це і встановили працівники ТЦК під час перевірки його документів.

«Це громадянин 1996 року народження. Група оповіщення спільно з поліцією витребувала документи і виявилось, що він знаходиться у розшуку і йому запропонували проїхати в Сихівський РТЦК для уточнення облікових даних і проходження ВЛК. Після того, як він сів в автомобіль, прибула група невідомих осіб. На даний момент, правоохоронними органами встановлюється, що це за група », – повідомив Петро Сторожук, заступник начальника Львівського обласного ТЦК та СП.

Про деталі інциденту представники ТЦК відмовилися говорити. Заперечили те, що був ще один чоловік, документи якого перевіряли. І, як говорили очевидці, той втік від ТЦК.

Керівник Сихівського ТЦК та СП Борис Пруцьких дії підлеглих назвав виваженими і професійними. Він спростовують інформацію про те, що учасникам акції вдалось «відбити» другого потенційного мобілізованого.

Про другого громадянина мені нічого невідомо

«30-річний чоловік, документи якого перевірили, на даний момент знаходиться в Сихівському ТЦК, після вивчення його справи ухвалимо по ньому рішення. А про другого громадянина мені нічого невідомо», – каже Борис Пруцьких.

За його словами, двоє працівників ТЦК, до яких натовп застосував фізичну силу, були доставлені в медичний заклад. Але важких побоїв у них немає.

Зараз і дії військових ТЦК, і громадян, які заблокували і перекинули автомобіль , вивчають правоохоронці. Попри те що на брифінг представники поліції не прийшли, обласна влада називає дії поліції виваженими.

Чи були провокатори?

Чи були ті, хто підбив натовп на протиправні дії щодо працівників ТЦК?

Це питання вивчає СБУ. Саме ця структура з Нацполіцією здійснює досудове розслідування за фактом подій, що сталися ввечері 8 липня 2026 року.

За повідомленням Львівської обласної прокуратури, розпочато розслідування обставин інциденту, що стався у Львові за участі військовослужбовців ЗСУ, працівників поліції та близько 200 цивільних осіб. Наразі відкрито два кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період та насильства щодо працівника правоохоронного органу. Тілесні ушкодження, травму голови, отримав під час конфлікту заступник начальника одного з районних управлінь поліції Львова.

Поліцейські встановили особу нападника , це був один із учасників сутички. За цим фактом Нацполіцією відкрито кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) .

Як рагують львів'яни?

9 липня жителі Сихівського району Львова, поблизу будинків яких стався конфлікт, не надто хочуть про це говорити.

Із опитаних Радіо Свобода жителів, за їхніми словами, ніхто не був на місці інциденту, а лише стежили з вікон чи з соціальних мереж.

Припускають, людей зібралось багато саме тому, що мережею активно ширилась інформація, що «бусифікованому всього 20 років» . І люди засуджують обидві сторони – і дії ТЦК, і людей у натовпі:

– Я проти такої бусифікації. Син воює, хочу щоб він повернувся. Він у 22 роки пішов служити. А сьогодні йому – 27. Хотіла б, щоб його підмінили, але не таким методом як зараз: за руки, за ноги, і взагалі. Це не так має бути.

– Ми живемо тут. Тільки шум і купа людей, що бачили з вікна. По новинах прочитала.

Як стало відомо Радіо Свобода, окрему оцінку мають дати і діям поліції, яка перебувала на місці інциденту між цивільними та військовими ТЦК.

«Єдиний, хто отримує вигоду – ворог»

На інцидент у Львові між військовослужбовцями ТЦК та цивільними дуже різко відреагував очільник Офісу президента Кирило Буданов, який написав, що очікує справедливої реакції від правоохоронних органів.

Міноборони також сподівається від правоохоронців алежної оцінки ситуації у Львові – «правопорушники мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності» .

У Міністерстві вчорашній напад на військовослужбовців назвали неприпустимим, як і будь-які інші напади на представників Сил оборони:



«Позиція Міноборони послідовна – перед законом рівні всі. Відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії. Єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправного»

Водночас у Міноборони зауважують, що мобілізація є необхідною складовою захисту України, її методи потребують вдосконалення і цей процес триває. на події у Львові.

Генштаб ЗСУ також засуджує будь-які напади на військовослужбовців ТЦК та СП, такі дії є «неприпустимими, протизаконними та безпосередньо підривають обороноздатність держави», а також повідомляє, що проводиться службова перевірка щодо правомірності дій військовослужбовців ТЦК.

Конфлікт у Львові викликав бурхливу реакцію в українському суспільстві. Люди розділились в оцінках, хтось засуджує натовп, який не має права нападати на військовослужбовців, а хтось пише про те, що необхідно реформувати систему мобілізації громадян.

Сьогодні, за даними мерії Львова, 58 тисяч львівʼян і львівʼянок – на фронті. Чи не щодня у Львові прощаються з українськими захисниками.

Тим часом інцидент у Львові активно використовує Росія у пропагандистських цілях проти України. За словами мера Львова Андрія Садового, Росія найбільше зацікавлена в тому, «щоб українці почали воювати між собою», і «будь-який внутрішній конфлікт миттєво стає інструментом ворожої пропаганди».

Сьогодні СБУ та поліція намагаються ідентифікувати всіх уачсників інцидента у Львові 8 липня.

А чинні віййськовослужбовці вимагають покарати по закону винних.

«Я памʼятаю, як у травні 2014 року натовпи оточували військові частини у Донецьку, і вимагали, щоб військові склали зброю і покинули місто. І ще я памʼятаю, як вони будували барикади і натовпом закривали воїнам ЗСУ проїзд до окупованого Маріуполя», – пише у фейсбуці військовослужбовець Саід Ісмагілов.

Ісмагілов звертається до тих, хто брав участь в нападі на працівників ТЦК:

«У разі стратегічної поразки України, можливо ви і втечете за кордон, але ви не заберете з собою ані свої домівки, ані свій бізнес, ані могили батьків. Ви навіть більшість речей кинете і ніколи за ними не повернетесь. Ваше майно заберуть собі російські окупанти, і будуть їсти з ваших тарілок. Повірте, я знаю, я двічі втрачав дім у Донецьку, і в Бучі».



