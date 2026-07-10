Сутичка з військовими ТЦК і поліцією у Львові: у СБУ повідомили про затримання підозрюваного

У Львові затримали чоловіка, підозрюваного у побитті поліцейського 8 липня, повідомила Служба безпеки України ввечері 9 липня.

«Як з’ясувало розслідування, фігурантом є 23-річний львів’янин, який перебував серед осіб, котрі спочатку заблокували службовий автомобіль українських захисників, пошкодили його, а потім перевернули. Подія сталася на проспекті Червоної Калини у Львові під час виконання військовими і поліцейськими заходів з оповіщення», – йдеться в повдіомленні.

У СБУ зазначили, що під час спроб співробітників Національної поліції припинити сутичку, «учасники натовпу почали чинили активний опір правоохоронцям», «зокрема, один із фігурантів напав на поліцейського і завдав йому тілесних ушкоджень».

У прокуратурі Львівської області заявили, що затриманого підозрюють у тому, що він застосував газовий балончик стосовно працівників поліції, а також завдав тілесних ушкоджень заступнику начальника одного з районних управлінь поліції Львова, внаслідок цього той зазнав травми голови.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за двома статтями (насильство щодо працівника правоохоронного органу і хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної, холодної зброї чи інших спеціально заготовлених предметів), а також обрання запобіжного заходу, додали в прокуратурі.

«Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників нападу на українських захисників. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми», – додали в СБУ.

Що сталося у Львові?

У Львові ввечері 8 липня під час проведення заходів оповіщення група невідомих заблокувала, перекинула і пошкодила автомобіль військових Територіального центру комплектування і соціальної підтримки, повідомили в обласному ТЦК.

За даними ТЦК, група оповіщення спільно з поліцією зупинила на Сихові чоловіка, який був «порушником військового обліку з 12 червня 2026 року», його доправили до ТЦК і СП і направили на проходження ВЛК. За повідомленням, на місці події залишилася інші військові ТЦК, яких заблокували невідомі особи.

СБУ повідомила, що відкрила досудове розслідування за фактом подій у Львові, кваліфікувавши їх як перешкоджання законній діяльності військових.

В Офісі генпрокурора уточнюють, що через інцидент у Львові відкрито два кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період і насильства щодо працівника правоохоронного органу.

Як повідомив начальник Сихівського районного ТЦК і СП Борис Пруцьких, цивільні особи застосували фізичну силу під час сутички до двох військовослужбовців ТЦК і СП, обох ввечері 8 липня доставили у медзаклад.

За його словами, військові не зазнали важких побоїв, з одного працівника люди зняли верхній одяг.

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Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.