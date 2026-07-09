Зеленський прокоментував інцидент із ТЦК у Львові

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інцидент, який стався у Львові 8 липня під час заходів ТЦК та СП із оповіщення громадян.

«Міністерство внутрішніх справ буде розбиратися з цим в рамках чинного законодавства, а міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів 9 липня.

Коментуючи в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода Live») цю ж подію, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що попросив оприлюднити записи з нагрудних камер військовослужбовців ТЦК, які мали зафільмувати початок конфлікту.

У поліції Львівської області повідомили, що усі матеріали, зібрані поліцією під час документування інциденту, передані до СБУ для долучення до матеріалів кримінального провадження. Про плани публікації записів з натільних камер військовослужбовців ТЦК правоохоронці не повідомляли.

Що сталося у Львові?

У Львові ввечері 8 липня під час проведення заходів оповіщення група невідомих заблокувала, перекинула і пошкодила автомобіль військових Територіального центру комплектування і соціальної підтримки, повідомили раніше в обласному ТЦК.

За даними ТЦК, група оповіщення спільно з поліцією зупинила на Сихові чоловіка, який був «порушником військового обліку з 12 червня 2026 року», його доправили до ТЦК і СП і направили на проходження ВЛК. За повідомленням, на місці події залишилася інші військові ТЦК, яких заблокували невідомі особи.

СБУ повідомила, що відкрила досудове розслідування за фактом подій у Львові, кваліфікувавши їх як перешкоджання законній діяльності військових.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.