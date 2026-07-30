У командуванні ЗСУ прокоментували обшуки в ТЦК, які ДБР проводить майже у всіх областях

Генштаб Збройних сил України, коментуючи обшуки, які Державне бюро розслідувань проводить у територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки у більшості областей України, заявив, що ЗСУ «дотримуються політики нульової толерантності до корупції і забезпечують всебічне, об’єктивне й неупереджене розслідування кожного повідомлення про можливе правопорушення».

«Довіру суспільства до системи комплектування Сил оборони можна зміцнити лише принциповим дотриманням законності, прозорістю і невідворотністю відповідальності за будь-які прояви корупції. Саме тому Генеральний штаб Збройних сил України забезпечує всебічне сприяння правоохоронним органам у проведенні розслідувань, спрямованих на викриття корупційних правопорушень і зловживань, зокрема у ТЦК та СП», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що в разі підтвердження фактів протиправної діяльності винні особи мають бути притягнуті до відповідальності, відповідно до чинного законодавства України.

«Водночас окремі випадки правопорушень не повинні знецінювати службу військовослужбовців територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, які чесно, професійно й сумлінно виконують свої обов’язки, забезпечуючи мобілізацію і зміцнення обороноздатності України», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Державне бюро розслідувань повідомило, що у взаємодії з Генштабом проводить масштабну спецоперацію «Чесний призов», у рамках якої слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України.

«Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиття і катування військовозобов’язаних. Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок», – йдеться в повідомленні.

Інших деталей у ДБР не навели, але вказали, що за результатами слідчих дій очікують затримання і повідомлення про підозру фігурантам у різних областях України.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.