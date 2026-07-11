ОГП: суд взяв під варту ще трьох учасників нападу на військових ТЦК у Львові

Суд обрав запобіжні заходи для ще трьох учасників нападу на військових ТЦК, що стався 8 липня у Львові.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, суд взяв їх під варту без права внесення застави.

За даними ОГП, йдеться про двох чоловіків віком 21 та 28 років, які організовували та підбурювали присутніх до вчинення протиправних дій у ніч проти 9 липня на Сихові. Зазначається, що вони особисто брали активну участь в пошкодженні службового позашляховика військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП – блокували його рух, стрибали по автівці, а пізніше перекинули її.

У прокуратурі додають, що підозрюваним також є 45-річний львів’янин провокував конфлікт з військовослужбовцем ТЦК, а також шарпав його та намагався зірвати військову форму, словесно ображаючи.

Про затримання цих трьох чоловіків стало відомо 10 липня.

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Того ж дня, 10 липня, суд взяв під варту 23-річного чоловіка, який також був учасником тих подій. Його підозрюють в нанесенні тілесних ушкоджень поліцейському під час сутички між ТЦК і цивільними громадянами у Львові 8 липня.

За даними слідства, він перебував серед осіб, котрі спочатку заблокували службовий автомобіль українських військових, пошкодили його, а потім перевернули. Це сталося під час виконання військовими і поліцейськими заходів з оповіщення.

У прокуратурі Львівської області заявили, що затриманого підозрюють у тому, що він застосував газовий балончик стосовно працівників поліції, а також завдав тілесних ушкоджень заступнику начальника одного з районних управлінь поліції Львова, внаслідок цього той зазнав травми голови.

Що сталося у Львові?

У Львові ввечері 8 липня під час проведення заходів оповіщення група невідомих заблокувала, перекинула і пошкодила автомобіль військових Територіального центру комплектування і соціальної підтримки, повідомили в обласному ТЦК.

За даними ТЦК, група оповіщення спільно з поліцією зупинила на Сихові чоловіка, який був «порушником військового обліку з 12 червня 2026 року», його доправили до ТЦК і СП і направили на проходження ВЛК. За повідомленням, на місці події залишилася інші військові ТЦК, яких заблокували невідомі особи.

СБУ повідомила, що відкрила досудове розслідування за фактом подій у Львові, кваліфікувавши їх як перешкоджання законній діяльності військових. В Офісі генпрокурора уточнюють, що через інцидент у Львові відкрито два кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період і насильства щодо працівника правоохоронного органу.

Як повідомив начальник Сихівського районного ТЦК і СП Борис Пруцьких, цивільні особи застосували фізичну силу під час сутички до двох військовослужбовців ТЦК і СП, обох ввечері 8 липня доставили у медзаклад.

За його словами, військові не зазнали важких побоїв, з одного працівника люди зняли верхній одяг.

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Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.



