«Схоже на спеціальну інфооперацію»: Генштаб ЗСУ про масовість фейків щодо нового головкома Драпатого

У Генеральному штабі ЗСУ заявили про ймовірну «цілеспрямовану, спеціальну інформаційну операцію» проти нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

«З огляду на масовість фейків все це дуже схоже на цілеспрямовану, спеціальну інформаційну операцію проти нового головкома. Яка йде паралельно зі смішними звинуваченнями в «расизмі» на підставі цілком адекватного антиросійського інтерв’ю 2023 року», – написав речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій у фейсбуці.

«Нагромадити фейкових планів і обіцянок, облити сиропом, щоб пізніше облити брудом і звинуватити у балабольстві» – це речник спостерігає у соцмеражах у перші дні роботи Драпатого.

Лиховій зауважив, що учорашній фейковий акаунт Михайла Драпатого у соцмережі Х вже заблокували, але сьогодні пішла нова хвиля – з’являються сфальшовані сторінки псево-Драпатого в тредс, множиться хайп у фейсбуці.

«Військові експерти на повному серйозі розносять зі сторінок ботів написане ШІ оповідання про вигадану публічну сварку нового і старого ГК. Уже живе своїм життям придумана історія про те, що Драпатий оголосив якийсь аудит в ЗСУ. Що він за свої гроші створив благодійний фонд для поранених, а ТЦК відправив на передок. Ні, про аудит – це брехня. Головком Драпатий наразі нічого такого не призначав. Прийняття посади і входження в курс справ виглядає інакше. Це дуже відповідальна посада, і виклики війни дуже складні. Про фонд, сварку, ТЦК – теж неправда. У тредсі Драпатого немає, додаткові акаунти в соцмережах він створювати не збирається», – додав він.

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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 21 липня повідомив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий.

Вже 22 липня були оприлюдненні укази президента про призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, новим начальником Генштабу призначили Ігоря Скибюка.