«Прекрасним хлопцем» називає імовірного «агента з рицином» друг президента Земана 

Коли чеські ЗМІ вирахували ідентичність імовірного російського агента, який, згідно з повідомленнями, ввіз отруту для замаху на трьох празьких муніципальних політиків, аналітики звернули увагу на те, що з можливим агентом товаришують люди з оточення президента Мілоша Земана. Багатолітній товариш президента, Зденєк Збитек, колишній військовий за комуністичної влади, а тепер підприємець зі зв’язками з Росією в інтерв’ю чеській пресі сказав, що добре знає Андрія Кончакова і що той є «прекрасний хлопець». Частими гостями голови Російського центру науки і культури в Празі Кончакова є і інші проросійські активісти, вхожі до Празького замку, офісу президента Чехії.

«Я його знаю, це прекрасний хлопець», – каже в інтерв’ю чеським ЗМІ підприємець Зденєк Збитек про 34-річного голову Російського центру науки і культури Андрія Кончакова. Російського дипломата підозрюють у тому, що саме він у середині березня привіз до Чехії рицин, смертельну отруту призначену для мера Праги і двох районних голів, що розійшлися з Москвою в оцінках минулого.

«Він агент? Мені все одно, кожен дипломат у кожній країні повідомляє про контакти, це нормально», – говорить близький друг президента Мілоша Земана, відкидаючи підозри щодо Кончакова, якого у Чехії називають «рициновим агентом».

Андрія Кончакова, якого чеська контррозвідка вважає агентом Федеральної служби безпеки Росії, Збитек дійсно добре знає, і давно. До грудня минулого року його офіс був у тому ж будинку, що і Російський центр науки і культури.

«Я орендував офіс у них 23 роки, ми добре знаємо один одного. Я не забув, хто звільнив нас. Ми організовуємо заходи разом», – пояснює колишній командир танкової частини за часів соціалістичної Чехословаччини Зденєк Збитек, натякаючи на те, що історія з рицином відбувається на тлі скандалу зі зняттям статуї маршалу Конєву у Празі. Статую зняв староста шостого району Праги Ондржей Коларж, якого від можливого нападу тепер охороняє поліція, а сам Збитек та президент Земан, були проти.

Коли чеські журналісти запитали Кончакова, чи він знає Збитека, той відповів ствердно, а от на запитання, чи він знайомий з президентом Земаном, вже не відповів.

Та у відкритих даних не важко було відшукати дані про те, що два роки тому, коли Кончаков вже очолив Російський центр, його гостем був президент Чехії Мілош Земан. Російське телебачення підготувало про це цілий репортаж.

Тоді, 9 травня 2018 року, в День Перемоги під егідою президента Чехії в Російському центрі науки та культури відбулися дві події. Однією з них був концерт, а другою – чесько-російська конференція «Перспективи економічного співробітництва Чехії та Російської Федерації в умовах ембарго ЄС щодо Росії». І ось на цій другій акції вже і був друг президента підприємець Зденєк Збитек.

Спільні знайомі президента Земана і «агента з рицином»

Російський центр науки і культури – одне з найбільших впливових російських федеральних відомств, що входить до структури так званого «Россотруднічєства». Переважно вони працюють у країнах колишнього СРСР, але не забувають і про колишні країни-сателіти, де організовують різні культурні та наукові заходи. Тому представник цієї структури може цілком природно мати широке коло знайомств серед важливих державних органів та осіб.

Як виявили чеські ЗМІ, Андрій Кончаков та президент Мілош Земан мають багато інших спільних знайомих. Відомий проросійський активіст та прихильник Мілоша Земана Їржі Черногорський пишається своїм знайомством з Андрієм Кончаковим. У соцмережах можна знайти фото і відеорепортажі, де він як голова громадської організації «Честь, свобода, повага» проводить культурні акції спільно з Російським культурним центром та в їхньому приміщенні.

Його ж організація, що виступає «за сильну і суверенну Чехію», проводила і кампанію за обрання президентом Мілоша Земана. На телеканалі TV Barrandov, яке славиться прихильністю до президента, Черногорський задавав запитання від імені громадськості опонентам Земана на виборах.

Як каже в інтерв'ю Радіо Свобода дослідник проросійських кіл у Чехії ​Роман Маца, у час президентської кампанії Земана проросійські активісти виконували роль пересічних громадян на теледебатах, де їм надавали слово ніби голосу народу.

Під час своїх виступів вони намагалися підтримати Земана та завдати шкоди його противникам, виливаючи на них дезінформаційний бруд



«Під час своїх виступів вони намагалися підтримати Земана та завдати шкоди його противникам, виливаючи на них дезінформаційний бруд», – каже дослідник в інтерв’ю Радіо Свобода.

Ставши президентом, Мілош Земан разом з і своїм виборчим штабом святкував перемогу та запрошував Черногорського на інші офіційні державні заходи в Празькому замку.

Також Черногорський відомий тим, що він став активним оборонцем статуї маршала Конєва у Празі і не покидає цієї справи навіть після того, як статую було знято. Політичні акції біля колишнього постаменту він проводить, поставивши там плакат з зображенням цієї статуї.

Попри активну громадську діяльність Черногорський має значні фінансові проблеми – він винен понад 100 000 крон (майже стільки ж у гривнях) медичній страховій компанії Міністерства внутрішніх справ. Кредитор має право забирати частку його доходу, лише офіційно цього доходу немає. При чому, додає Маца, страхова компанія – не єдиний кредитор «активіста».

Ще одним спільним знайомим президента Земана та «агента з рицином» є Жарко Йованович. Тут вони разом з Черногорським беруть участь в акції Російського культурного центру.

Як і Черногорський, він позиціонує себе як патріот, антиєвропеєць та проросійський «незалежний журналіст». Дослідник проросійської політичної сцени Роман Маца каже, що немає жодної логіки в тому, щоб називати себе «агентом Кремля» і «патріотом Чехії» одночасно, але парадоксальність мислення, на його думку, притаманна цьому колу людей.

Окрім організації демонстрацій та підтримки воєнізованих збройних формувань, за даними Маци, Йованович поширює дезінформацію та проросійську пропаганду через Raptor-TV, повідомлення, якими Кончаков регулярно ділиться. І Жарко Йованович є офіційним гостем президента Чехії в Празькому замку.

Як зауважує Роман Маца, доступ до дезінформаційних каналів був важливий для президента Земана, як під час виборів, так і пізніше.

«Їхня підтримка була двоякою: з одного боку, вони підтримували Земана на різних демонстраціях, які самі ж і організовували, потім повідомляли про це у ЗМІ та соціальних мережах. А з іншого – створювали дезінформаційний контент проти опонентів Земана», – говорить Маца в інтерв’ю Радіо Свобода.

Як каже Маца, Йованович співпрацює з російським військовим телеканалом, знімає для них репортажі та інтерв’ю, але офіційно про це не повідомляє.

Як і багато інших «патріотів» та «проросійських активістів» одночасно, він не має офіційних доходів. Подібно, як і Черногрський, він має багатотисячні борги, а судовий виконавець в інтерв’ю чеській пресі лише розводить руками – каже, що не розуміє, з чого той живе.

А живе Йованович, судячи з соціальних мереж, не бідно. Часто подорожує – їздить до Росії, України, але ні разу не відповів журналістам на запитання про те, хто платить за ці подорожі.

Як мовиться в одному зі звітів чеської розвідки, «проросійські активісти, свідомо чи несвідомо підтримують впливові операції Російської Федерації та пропагують російські інтереси за рахунок інтересів Чехії».

«Значна кількість проросійських активістів мотивована ідеологічними спорідненнями, захопленням режимом президента Путіна або обожненням Росії взагалі. Однак щодо деяких людей є ознаки, що вказують на їхній прямий зв’язок з російською державною владою або управлінням російськими спецслужбами», – йдеться в останньому щорічному звіті Безпекової та інформаційної служби Чехії.

Роман Маца каже, що проросійських активістів, включно з тими, що ходять на демонстрації, збираються у «загони самооборони», їздять у мотопробіги з путінськими «Нічними вовками» є чимало, а ці троє є лише найбільш помітними фігурами з проросійських кіл, бо входять до близького оточення президента Земана.

Москві подобається Земан. Це означає, що чеські проросійські активісти також люблять Земана



На запитання, що тримає разом Росію, чеських активістів, що виступають «за сильну і суверенну Чехію» та президента Земана, Маца відповідає: «Москві подобається Земан. Це означає, що чеські проросійські активісти також люблять Земана. Те, що подобається Москві, те подобається і чеському проросійському активісту. А що не подобається Кремлю, не подобається і цим активістам. Така проста логіка».