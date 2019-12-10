Від girl power до партнерства. Акценти Українського жіночого конгресу-2019

У Києві почався третій Український жіночий конгрес, що об’єднав близько 700 учасниць та учасників із різних країн світу. На відміну від минулого року, цього разу тут не виступали глави держав. Зате із промовою вийшла перша леді України Олена Зеленська, яка серед іншого проанонсувала приєднання до ініційованого «Групою семи» «партнерства Біарріц» за впровадження гендерної рівності. Гаслом цьогорічного конгресу обрали фразу «можливості надихають» і говорили про квоти, представництво жінок у владі, вразливість та співпрацю.

Дружина президента України Олена Зеленська, виступаючи на третьому Українському жіночому конгресі у Києві, висловила ідею щодо приєднання України до міжнародного «партнерства Біарріц», сформованого під час саміту «Групи семи» цього року у Франції.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, у свою чергу, підтвердив намір уряду долучитися до згаданого партнерства, що він планує озвучити офіційно під час свого візиту до Парижа пізніше у грудні.

А під час виступу на заході Кулеба висловив сподівання, аби на жіночому конгресі з кожним роком ставало більше чоловіків, бо «тільки у цьому партнерстві можна досягти результату».

Мільярди доларів заховані у рівних можливостях для чоловіків і жінок у секторі економіки

«Питання гендерної рівності має стати нормою. Не подвигом щоденним, а нормою, буденністю операційної роботи будь-якого органу влади. Над цим ми працюємо. По-друге, є купа досліджень, які показують, що запровадження гендерної рівності в економіці розкриває шалений економічний потенціал. Мільярди доларів заховані у рівних можливостях для чоловіків і жінок у секторі економіки», – сказав він.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков говорив про розширення представництва жінок у новому парламенті та владі загалом.

«Якщо ми подивимось на зміни, які відбуваються у парламенті, то вони достатньо яскраві: у минулому скликання було 12% (жінок – ред.), а цього року вже 21%. Зміна на 75% – це досить серйозний показник», – вважає він.

Під час свого виступу спікер парламенту говорив, що позитивно оцінює можливі зміни до виборчого законодавства щодо відмови від «мажоритарки», що має позитивно вплинути на рівне представництво у Раді. Водночас, він нічого не сказав про Стамбульську конвенцію проти домашнього та гендерно зумовленого насильства, яку Рада минулого та чинного скликання так і не ратифікували наразі.

Між тим, про цей документ, який Україна підписала ще у 2011 році (а потім політики зненацька виявили, що у тексті є слово «гендер»), згадав спецпредставник генерального секретаря Ради Європи в України Режіс Брійя.

«Звісно, я б бажав, аби Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію проти насильства щодо жінок, і з огляду на єдність, яку ви демонструєте сьогодні, поміж різних партій, я дивлюся з оптимізмом на перспективу ратифікації цього документа», – сказав він.

Окремо спецпредставник наголосив на важливості врахування інтересів жінок із різних соціальних груп, особливо у контексті збройного конфлікту на Донбасі.

Цю думку також висловила в розмові з Радіо Свобода програмна спеціалістка українського представництва «ООН Жінки» Домініка Стояноска.

Голоси жінок і краща демократія

Сенаторка з Канади Донна Даско привітала зростання кількості жінок-депутаток у Верховній Раді, зокрема, завдяки квотам у партійних списках.

«Чому нам потрібно більше жінок у владі? Бо це робить кращою нашу демократію. Ми – щонайменше половина населення, важливо, щоб наш голос чули. Жінки зацікавлені у суспільній безпеці, хорошій освіті, медицині, соціальних програмах, і їхні сильні голоси важливі, аби політика у цих галузях мала успіх», – вважає вона.

Знаєте, деякі чоловіки – як динозаври, які кажуть дійсно дуже дурні речі

На думку Даско, також важливо співпрацювати із громадським сектором та медіа – аби викорінювати сексизм із публічних виступів політиків та підвищувати якість суспільного діалогу.

«Знаєте, деякі чоловіки – як динозаври, які кажуть дійсно дуже дурні речі. І ми звертаємо на це увагу. Ми маємо друзів у медіа, медіа люблять хороші історії, а це хороші історії. І ми публічно кидаємо їм виклик («динозаврам» – ред. ), кажемо: не можна так говорити», – зауважує сенаторка.

Водночас, спеціальна представниця генсекретаря НАТО з питань жінок, миру та безпеки Клер Гатчінсон висловила переконання, що для рівності мало просто збільшувати кількість жінок у владі, а треба дбати також і про те, аби ці люди мали відповідні особистісні якості та були готові пропагувати рівність.

Не можна досягти гендерної рівності, просто збільшуючи кількість жінок, перш за все, потрібно залучати жінок з феміністичними поглядами

«Ми знаємо, що всі сконцентровані на збільшенні представництва жінок. Так, це важливо, йдеться про інклюзивність. Але ми в НАТО переконані, що не можна досягти гендерної рівності, просто збільшуючи кількість жінок, перш за все, потрібно залучати жінок з феміністичними поглядами, відданих ідеї рівності та готових провокувати зміни», – наголосила спецпредставниця.

За словами Гатчінсон, дуже важливо включати «гендерну перспективу» у всі процеси та всі реформи, і робити це мейнстрімом від самого початку.

Український жіночий конгрес традиційно вже триватиме у Києві два дні. У середу 11 грудня мова тут піде про трудові права жінок, гендерну рівність у війську та сім’ї, вільні від стереотипів.