Місце, де РФ виробляє дрони. ОЕЗ «Алабуга» розширилася на 340 гектарів (супутникові знімки)

У Росії територія особливої економічної зони (ОЕЗ) «Алабуга» за рік розширилася на 340 гектарів. «Алабуга» – основне місце виробництва ударних дронів «Герань», спроєктованих на базі іранського БПЛА «Шахед». Як свідчить порівняння супутникових знімків за травень 2025 і травень 2026 року, будівництво нових ангарів триває в північній частині зони, крім того, за рік були добудовані нові житлові та виробничі приміщення в її центральній частині. Про це інформує російська редакція Радіо Свобода.

Північна частина ОЕЗ «Алабуга»: ліворуч знімок, зроблений у травні 2026 року, праворуч – у травні 2025-го:

Як випливає із супутникових знімків, зовсім нещодавно, у квітні 2026 року, активні будівельні роботи почалися також на території площею понад 450 гектарів на південь від ОЕЗ «Алабуга», з іншого боку від федеральної автомобільної дороги М-12 «Восток», що проходить поруч із зоною. Також на знімках видно ще одну автомобільну дорогу, що споруджується і веде від цієї траси до особливої економічної зони.

Південна частина ОЕЗ «Алабуга»: ліворуч знімок, зроблений у травні 2026 року, праворуч – у травні 2025-го:

Особлива економічна зона «Алабуга» – основне місце виробництва ударних дронів «Герань», спроєктованих на базі іранських «Шахедів». Щоночі російські військові випускають по Україні від 100 до 400–600 таких безпілотників, які були серйозно удосконалені порівняно зі своїми іранськими «прабатьками» і навіть, за даними джерел агентства Associated Press, реекспортувалися в Іран після початку війни на Близькому сході.

У лютому 2026 року Радіо Свобода з’ясувало, що на території ОЕЗ «Алабуга» розгорнуто не менше від19 веж для протидії повітряним атакам. Вони, імовірно, оснащені великокаліберними кулеметами, проте нещодавно поруч з «Алабугою» OSINT-аналітики помітили і першу вежу для зенітно-ракетного комплексу «Панцир», подібну до тих, на яких ці системи ППО встановлені навколо Москви і резиденції Володимира Путіна на Валдаї. ОЕЗ «Алабуга» вже кілька разів зазнавала атак українських дронів: наприклад, 2 квітня 2024 року, 23 квітня 2025 року, 15 червня 2025 року, але серйозної шкоди розташованим на її території підприємствам вони не завдали.

Для виробництва дронів «Герань» Росія активно вербує через коледж «Алабуга Політех» студентів, а також мігрантів з різних країн світу. 5 травня 2026 року Велика Британія запровадила санкції проти 35 юридичних і фізичних осіб з Росії, причетних до такої вербовки. 26 квітня ігрова платформа Twitch заблокувала акаунти стримерів, які вели трансляції з чемпіонату з Counter-Strike 2 від «Алабуги Політеху» і розміщували рекламу коледжу. Причиною блокувань стало те, що місце проведення чемпіонату, який транслювали акаунти, перебуває під санкціями ЄС.

Як з’ясувало в лютому Радіо Свобода у власному розслідуванні, з особливою економічною зоною «Алабуга» тісно пов’язаний і підрозділ операторів БПЛА «Сталінські соколи».

3 травня 2026 року видання «Агентство» написало, що в ОЕЗ «Алабуга» на посаді «головного фахівця» працював громадянин Росії Артем Ревенський, заарештований у США за звинуваченням у причетності до зламів критично важливих систем нафтогазової інфраструктури, зокрема в США і в Україні. На початку травня Ревенський визнав провину за всіма пред’явленими звинуваченнями і може отримати термін аж до 27 років позбавлення волі.

За 2024 рік Росія запустила по Україні майже 11 тисяч ударних дронів. У 2025 році це число зросло в кілька разів: за даними Повітряних сил України, російські військові атакували Україну більш ніж 50 тисячами безпілотників, з яких майже 30 тисяч були модифікаціями іранських безпілотників «Шахед», що випускаються в ОЕЗ «Алабуга» і в Іжевську.



