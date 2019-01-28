Вчені підтвердили зв'язок хвороби Альцгеймера з бактерією, що викликає запалення ясен

Хвороба Альцгеймера пов'язана з активністю бактерії Porphyromonas gingivalis, що викликає хвороби ясен, стверджує група вчених зі стартапу Cortexyme. У новому дослідженні вони встановили зв'язок між токсинами, що виробляються бактерією, і проявами хвороби Альцгеймера, експериментально показавши цей зв'язок на мишах.

Дослідження, опубліковане в рецензованому науковому журналі Science Advances, може допомогти зрозуміти природу виникнення і методи лікування хвороби Альцгеймера, яка зараз вважається невиліковною.

Інфекція Porphyromonas gingivalis відіграє роль в патогенезі – тобто виникненні й розвитку – хвороби Альцгеймера, стверджують автори дослідження. Вони виявили токсини P. gingivalis – гінгінпаїни – в тканинах мозку померлих людей з хворобою Альцгеймера і підтвердили на мишах зв'язок між зараженням бактерією і появою бета-амілоїдів, маркерів хвороби Альцгеймера.

Хоча гіпотези про те, що хвороба Альцгеймера може бути інфекцією, уже з'являлися (її пов'язували, наприклад, з вірусом герпесу), не всі вчені поділяють точку зору авторів дослідження.

«Я повністю поділяю ідею, що цей мікроб може бути сприятливим фактором. Набагато менше я переконаний в тому, що він викликає хворобу Альцгеймера», – вважає нейробіолог Роберт Мойр з Гарвардського університету.

Дослідження провели засновники американського стартапу Cortexyme і пов'язані з компанією вчені. Cortexyme проводить клінічні тестування ліків проти хвороби Альцгеймера, базованих якраз на боротьбі з гінгінпаїнами.

Оригінал – на сайті спецпроекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время»