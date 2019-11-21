Архистратиг Михаїл – «небесний командир» українського війська

«Небесний оборонець України», «небесний командир» українського війська, покровитель Києва – так віруючі українці називають архистратига Михаїла, чий день Православна церква України (ПЦУ) відзначає 21 листопада. В Україні в останні кілька років день архангела Михаїла пов’язують і з реформуванням її війська: у свято архангела Михаїла у 2017 році відбулось перейменування колишніх десантних військ на десантно-штурмові, й бійці змінили уніформу, отримавши нові берети, на яких зображені «купол парашута як символ десантних підрозділів у всьому світі, крила архистратига Михаїла і вогняний меч, яким він уражає ворогів роду людського», заявив у промові тодішній президент Петро Порошенко. Яку роль для України та її війська відіграє віра в цього святого, у розмові з Радіо Свобода розповідає протоієрей Михаїл Карнаух.

– Архистратиг, або ж архангел Михаїл є главою чи то предстоятелем «Небесного воїнства», воїнства ангелів, що їхнє завдання – захищати добро. Так само і наше військо нині робить добру справу – боронить Україну від зовнішнього ворога.

До речі, агресію виявляють люди, яких охопила гординя, а гординя є гріх. Тож можна сказати, що архангел Михаїл є заступником будь-якого воїнства, яке першочерговим завданням має захищати свою землю, свій народ, не нападати на чужі території, а захищати свої, Богом відведені.

– Тобто коли військові називають архистратига Михаїла «небесним командиром», вони мають рацію?

– В принципі, так.

Київ перебуває під покровительством архангела Михаїла

Для України це взагалі особливий святий: згадаймо, що столиця – місто Київ – перебуває під покровительством архангела Михаїла та була присвячена йому. У цьому немає нічого дивного, столичне місто Київ від доби України-Русі має стратегічне значення для усієї держави.

У часи княжої України-Русі образ архангела Михаїла часто зображали на військових хоругвах. Й воїни перед боєм просили підтримки у тих святих, які були безпосередньо пов’язані з військовою справою: архангел Михаїл, святий великомученик Юрій Переможець, святий Димитрій Солунський.

– Ви можете навести приклади важливих подій в історії України, які тим чи іншим чином дотичні до дня Архангела Михаїла?

– Звісно. Якщо ми візьмемо новітню історію нашої української держави, то побачимо, що чимало важливих подій в її історії відбувались, сказати б, довкола дня архистратига Михаїла. Це і Помаранчева революція, Революція гідності (Майдан).

Вважаю, що маємо повне право називати архангела Михаїла покровителем українського війська та української держави. Ще одна вагома причина для цього – це та, що перший митрополит, який після хрещення України-Русі прибув до Києва, носив ім’я Михаїл. Фактично він був першим популяризатором архангела Михаїла.