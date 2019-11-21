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21 листопада 2019, Київ 10:46
Суспільство

Архистратиг Михаїл – «небесний командир» українського війська

Михайлівський Золотоверхий собор у Києві, який належить Православній церкві України (ПЦУ)

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«Небесний оборонець України», «небесний командир» українського війська, покровитель Києва – так віруючі українці називають архистратига Михаїла, чий день Православна церква України (ПЦУ) відзначає 21 листопада. В Україні в останні кілька років день архангела Михаїла пов’язують і з реформуванням її війська: у свято архангела Михаїла у 2017 році відбулось перейменування колишніх десантних військ на десантно-штурмові, й бійці змінили уніформу, отримавши нові берети, на яких зображені «купол парашута як символ десантних підрозділів у всьому світі, крила архистратига Михаїла і вогняний меч, яким він уражає ворогів роду людського», заявив у промові тодішній президент Петро Порошенко. Яку роль для України та її війська відіграє віра в цього святого, у розмові з Радіо Свобода розповідає протоієрей Михаїл Карнаух.

– Архистратиг, або ж архангел Михаїл є главою чи то предстоятелем «Небесного воїнства», воїнства ангелів, що їхнє завдання – захищати добро. Так само і наше військо нині робить добру справу – боронить Україну від зовнішнього ворога.

Архистратиг Михаїл. Стародавня фреска у храмі Спаса на Берестові. Київ, вересень 2019 року
Архистратиг Михаїл. Стародавня фреска у храмі Спаса на Берестові. Київ, вересень 2019 року

До речі, агресію виявляють люди, яких охопила гординя, а гординя є гріх. Тож можна сказати, що архангел Михаїл є заступником будь-якого воїнства, яке першочерговим завданням має захищати свою землю, свій народ, не нападати на чужі території, а захищати свої, Богом відведені.

– Тобто коли військові називають архистратига Михаїла «небесним командиром», вони мають рацію?

– В принципі, так.

Київ перебуває під покровительством архангела Михаїла

Для України це взагалі особливий святий: згадаймо, що столиця – місто Київ – перебуває під покровительством архангела Михаїла та була присвячена йому. У цьому немає нічого дивного, столичне місто Київ від доби України-Русі має стратегічне значення для усієї держави.

У часи княжої України-Русі образ архангела Михаїла часто зображали на військових хоругвах. Й воїни перед боєм просили підтримки у тих святих, які були безпосередньо пов’язані з військовою справою: архангел Михаїл, святий великомученик Юрій Переможець, святий Димитрій Солунський.

Ворота святого Михаїла на Майдані. Київ.
Ворота святого Михаїла на Майдані. Київ.

– Ви можете навести приклади важливих подій в історії України, які тим чи іншим чином дотичні до дня Архангела Михаїла?

– Звісно. Якщо ми візьмемо новітню історію нашої української держави, то побачимо, що чимало важливих подій в її історії відбувались, сказати б, довкола дня архистратига Михаїла. Це і Помаранчева революція, Революція гідності (Майдан).

Михайлівський собор відкрив двері постраждалим 30 листопада 2013 року. Київ, 30 листопада 2013 року
Михайлівський собор відкрив двері постраждалим 30 листопада 2013 року. Київ, 30 листопада 2013 року

Вважаю, що маємо повне право називати архангела Михаїла покровителем українського війська та української держави. Ще одна вагома причина для цього – це та, що перший митрополит, який після хрещення України-Русі прибув до Києва, носив ім’я Михаїл. Фактично він був першим популяризатором архангела Михаїла.

/**/ /**/ Скульптура Архистратига Михаїла у столиці України, який вважається небесним покровителем Києва
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