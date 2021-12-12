«До Аксьонова підбираються дуже близько». В Москві судитимуть міністра культури Криму

Грифона перейменувала в «орлолева», нецензурно лаялася на засіданні уряду, одягала відвертий прозорий гіпюровий одяг. Це не повний перелік того, чим стала відома колишня очільниця міністерства культури підконтрольного Росії уряду Криму. Аріна Новосельська відродила для кримчан старий анекдот про міністерство та пральню. І навіть фінал скандальної зірки уряду теж вийшов дуже гучним: арешт за звинуваченням у хабарництві в 25 мільйонів рублів. У Криму заговорили, а чи не стане ця відставка останнім цвяхом у кар’єрі Сергія Аксьонова ( у паспорті Аксенов - ред.) в кріслі глави анексованого Криму? Не менш скандальна і фірма, яку підозрюють в дачі хабаря. Це ТОВ «Меандр» з Санкт-Петербургу. Її керівництво вже теж за ґратами, по іншій справі. Але фірма й досі веде авторський нагляд за реставрацією унікального Бахчисарайського ханського палацу.

Мат та «орлолеви»

Аріна Новосельська мріяла, щоб її ім’я вписали в історію Криму.

Я мрію про те, щоб мій робочий період не пройшов просто через кому



«Я мрію про те, щоб мій робочий період не пройшов просто через кому, щоб написали моє прізвище, що я колись працювала міністром культури», – розповідала Аріна Новосельська в проекті «На крючке» Олега Крючкова.

На посаду підконтрольного Росії міністра культури Криму Аріну Новосельську, як вона розповідає, особисто запросив Сергій Аксьонов. В цьому кріслі вона протрималася майже вісім років.

Сказав «будеш? готова? «готова».

«У 2014 році, у лютому місяці він мене запросив. Сказав «будеш? готова? «готова». Ну, і ось з того часу я намагаюся його не підводити», – розповідала Новосельська Крючкову.



І додавала про Аксьонова таке: «Знаєте не те, що категорично не можна брехати йому. Я вам навіть більше скажу: йому не можна чогось не сказати… Ну, зрозуміло, те, що пов’язано безпосередньо з роботою».

Сорокап’ятирічна Аріна, а за паспортом Віра Новосельська, народилася в Єкатеринбурзі.

У 1979 році її родина переїхала до Криму.

Перша робота – викладачем за класом фортепіано у дитячій музичній школі № 1 міста Сімферополя.

З 2007 по 2012 рік була помічницею депутатки парламенту України від Партії регіонов Олени Нетецької.

З 2009 року – заступниця міністра культури Криму.

Новосельську називають наближеною до родини Сергія Аксьонова.

скандали почалися ще у 2014 – 2015 році, були пов'язані зі звільненням багатьох діячів культури в Криму

«Вона, наскільки я розумію, подруга його дружини. Чи навіть у них якісь там тісніші зв'язки. У них там є якісь дуже тісні дружні стосунки, тому її не прибирали. А скандали почалися ще у 2014 – 2015 році, були пов'язані зі звільненням багатьох діячів культури в Криму. Тому що вона проводила дуже дивну політику. Тих людей, які справді були заслуженими, вона прибирала, ставила на їхнє місце абсолютно профнепридатних, але лояльних до неї», – каже політологиня з Криму Євгенія Горюнова.

За межами Криму Аріну Новосельську «прославив» скандал з нецензурною лайкою на нараді. В березні 2021 року відео з цим облетіло усі соцмережі.

В інтернеті відразу почали згадувати анекдот про мінкульт і пральню, Новосельську спародіював російський комік Іван Ургант.

А вже за кілька днів, під час візиту до Керчі – новий скандал. В підконтрольному Росії уряді Криму Новосельська була куратором цього міста. Під час виїзної наради біля Мітрідатських сходів, вона назвала символ Керчі, грифонів, «орлолевами». І заявила, що вони «охороняють вхід до пекла».

Керчан обурила та розлютила неосвіченість міністерки. Місцева молодь записала про Новосельську відеоролик.

Несмак і Breguet

Одяг Новосельської – окрема тема, що вражала кримчан усі сім з половиною років її керівництва підконтрольним Росії міністерством. Прозорий гіпюр, анімалістичні принти, відкриті декольте, сорочки, схожі на білизну. Цьогоріч Новосельська взагалі прийшла у прозорому брючному костюмі на свято першого вересня до ліцею імені Макаренка. Коли її розпитували про вбрання, казала, що обирає його сама.

Я ношу той одяг, який мені подобається

«Я ношу той одяг, який мені подобається. Вибираю я його сама, поєдную його сама. Мені іноді здається, що виходить у мене непогано», – розповідала Новосельська в проекті «На крючке».

Ще одна невідповідність – прикраси Новосельської.

Телеграм-канал «Постправда» помітив на руці міністерки годинник Breguet Reine de Naples. Написали, що такі виробляють з рожевого золота, вони мають 139 діамантів. На російському сайті онлайн продажу такі годинники коштують від півмільйона до 16 мільйонів рублів. Дохід Новосельської за минулий рік склав 2 мільйони сто тисяч рублів.

Руйнівний підрядник

18 листопада вдома і на роботі у Новосельської відбулись обшуки. Новосельську затримали за підозрою в отриманні хабара від фірми «Меандр» у розмірі 25 мільйонів рублів. Отримала їх, як заявив слідчий комітет Росії, за «загальне заступництво при будівництві Кримського державного центру дитячого театрального мистецтва». Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов зробив про це єдиний коментар.



«Це частина системної роботи з контролю за діяльністю посадових осіб усіх рівнів. Упевнений, що правоохоронні органи у всьому розберуться, з'ясують усі факти та обставини та зроблять висновки відповідно до закону», – написав Аксьонов у соцмережі.

В період з 2016 по 2020 рік сума отриманих «Меандром» в Криму підрядів склала більше 2 мільярдів рублів. Найбільший з них – саме будівництво Центру дитячого театрального мистецтва, на його зведення було виділено більше 930 мільйонів рублів.

За планом підконтрольних Росії чиновників Криму, в центрі Сімферополя мали побудувати нову п'ятиповерхівку і розмістити там центр дитячого театрального мистецтва. Раніше там стояла мініатюрна будівля 19 сторіччя, в якій розташовувався Кримський академічний театр ляльок. Будівлю визнали аварійною і замість того, щоб реконструювати, вирішили знести. Кримські ЗМІ обговорювали, чи потрібна Сімферополю така велика споруда в центрі міста і що там врешті решт буде насправді.

Роботи по будівництву у вересні 2018 року розпочав «Меандр», завершити мали у 2020 році. Контракт розірвали через зрив термінів. Недобудова стоїть вже півтора року. Нового підрядника досі немає.



В Криму фірма «Меандр» виграла тендери на 12 об’єктів, усі - унікальні або визначні для Криму. Майже всі не завершені вчасно, майже в кожному випадку був скандал.

Доки не зняли міністра культури Росії, ніхто там до «Меандру» не «прискіпувався»

«Політична система у Росії влаштована в такий спосіб, що еліти не змінюються дуже довго. І доки не зняли міністра культури Росії, ніхто там до «Меандру» не «прискіпувався». Він був недоторканний до певного моменту, тепер на нього ніби спустили всіх собак і колишні суперники, мабуть, міністра, якісь кланові «розборки». «Меандр» почали «трусити». «Меандр» – це дуже велика структура. Має 17 філій, у тому числі філію в Криму. Філії - це місцеві фірми, які фактично працюють під прикриттям Меандр, тобто користуються його ліцензією», – каже кримськотатарський активіст Едем Дудаков.

Воронцовський палац теж реставрував ТОВ «Меандр». Підрядник зняв дах для робіт. 7 червня 2019 року злива зірвала захисну плівку і палац затопило. Меблі, картини, документи та прикраси стін Воронцовського палацу намокли, а конструкції будівлі пройнялися вологою. Підрядника оштрафували, а через місяць з ним розірвали угоду через зрив термінів робіт.

Відзначився «Меандр» і в Севастополі.

в Севастополі на їхній совісті – реконструкція Історичного бульвару

«Ми добре пам'ятаємо цей «Меандр». Фірма працювала у всій Росії, а в Севастополі на їхній совісті – реконструкція Історичного бульвару. Він досі лежить у руїнах і ніхто не знає, що з цим робити далі», – каже журналіст каналу «Первый Севастопольский» Антон Пархоменко.

Нового підрядника для Історичного бульвару вже знайшли, це московська компанія «Промстройсервис». Але проєкту реконструкції все ще немає.



ТОВ «Меандр» був одним найвідоміших фірм-реставраторів у Росії. З 2013 року нього було близько 200 контрактів на загальну суму майже 10 мільярдів рублів. Російські та українські експерти пов’язують діяльність фірми з тепер вже ексміністром культури Росії Володимиром Мединським. Коли він обіймав посаду міністра, фірма «Меандр» масово вигравала тендери на реконструкції пам’яток культури. Більшість – у Москві та в Криму.

У Росії Ермітаж в односторонньому порядку розірвав з фірмою угоду і вимагав внести її в реєстр недоброчесних постачальників. Зрештою, гендиректорку Олену Завадську та бенефіціара «Меандра» Євгена Ярмоша звинуватили в розкраданні грошей на реставрацію консерваторії у Санкт-Петербурзі та заарештували. У вересні 2021 року слідчий комітет Росії заявив про завершення розслідування кримінальної справи про розкрадання реконструкції петербурзької консерваторії. Генпрокуратура Росії передала справу до суду.

за даними слідства, учасники не збиралися виконувати будь-які роботи, маючи намір викрасти ці кошти

«Обвинувачені забезпечили своїй фірмі укладання держконтракту виконання ремонтно-реставраційних робіт будівлі консерваторії, сума якого становила понад 600 мільйонів рублів. При цьому, за даними слідства, учасники не збиралися виконувати будь-які роботи, маючи намір викрасти ці кошти. Отримавши аванс у розмірі 191 мільйона рублів, обвинувачені забезпечили перерахування коштів на рахунки підконтрольних контрагентів, таким чином викравши їх», – заявляє очільниця пресцентру Слідчого комітету Росії Світлана Петренко.

Влітку 2021 року «Меандр» було визнано банкрутом. Адвокатка Олени Завадської коментувати справу відмовилась, повідомляє російське видання «Коммерсант». Проте раніше у ЗМІ Олена Завадська заявляла, що більшу частину робіт було неможливо виконати, доки не буде зроблено попередніх, яких не було в контракті «Меандра», і яких нібито не зробив колишній підрядник.

Ще до затримання , російські ЗМІ намагалися дізнатися про загрозливу фінансову ситуацію у фірмі і в Олени Завадської, і в Євгена Ярмоша. Видання «Фонтанка» повідомило, що зв’язатися з Завадською їм так і не вдалося, а Ярмош заявив, що усі рішення вже приймаються без нього, жодного впливу і, тим більше, доходів від цієї фірми, він не має.

Редакція Крим.Реалії готова надати можливість висловитися Олені Завадській, Євгену Ярмошу, або їх адвокатам.

«Меандр» і Бахчисарайський палац

«Меандр» – виконавець науково-проєктувальних робіт по реставрації кількох корпусів унікального Бахчисарайського ханського палацу. З 2018 по 2019 рік він розробляв проєкт для робіт у світському та бібліотечному корпусах, Соколиній вежі, стайні та ханській кухні.

Ця фірма здійснювала і авторський нагляд за виконанням реставрації. Допоки замовник не розірвав з ним контракт в жовтні 2020 року.

Як «Меандр» виконав проєкт, як наглядав за ходом реставрації – кримськотатарська громадськість перевірити не може і хвилюється за якість. Шкоду Ханському палацу до цього вже й так нанесли інші підрядники.

У Росії нікого не дивує, що одна й та сама фірма бере таку величезну кількість об'єктів

«Меандр» отримав мільйони за проєктні роботи, він отримував і за авторський нагляд. Він і проект робить, він і контролює. Ось це – теж один із аспектів російської дійсності, який мене, чесно сказати, дуже дивує. Там можливо таке: одна фірма і проектує, і виконує, і авторський нагляд веде. І в окремих випадках навіть технічний нагляд веде.

У Росії нікого не дивує, що одна й та сама фірма бере таку величезну кількість об'єктів… Немає громадського контролю за усім, що відбувається. І, незважаючи на те, що громадськість, особливо кримськотатарська, дуже сильно виступала через те, що ось творяться такі речі в Ханському палаці, нас просто не чують», – каже кримськотатарський активіст Едем Дудаков.

Що означає арешт Новосельської?

Після резонансного затримання міністерки Новосельської, Сергій Аксьонов звільнив її . Коментар – тільки в соцмережах – дуже стислий.

«Підписав указ про звільнення з посади міністра культури Республіки Крим Аріни Вадимівни Новосельської у зв'язку із втратою довіри», – написав Сергій Аксьонов в соцмережі.

Севастопольські ЗМІ пригадали йому, що кілька років тому він зовсім інакше реагував на арешти своїх підлеглих.

ця позиція суттєво відрізняється від «несправедливого тиску з боку правоохоронних органів»



«Ну, як бачимо, ця позиція суттєво відрізняється від «несправедливого тиску з боку правоохоронних органів». Адже кілька років тому Аксьонов заявляв навіть про необхідність створення спеціальної комісії, яка б розглядала подібні випадки», – каже журналіст каналу «Первый Севастопольский» Антон Пархоменко.

Кримськотатарський активіст Едем Дудаков допускає, що Новосельська – лише пішак у цій справі.

Вона, напевно, лише постачальник коштів



«Не знаю хто прикривав її: чи нинішній прем'єр, чи міністр культури Росії колишній. А може бути й ті, й інші разом узяті. Тобто частина цих грошей йшла на місцеву еліту, а частина йшла до московських кабінетів. Це цілком можливо. Вона, напевно, лише постачальник коштів, через неї передавалися ці кошти. Ми ж не знаємо. Ми знаємо лише про 25 мільйонів, які вона «зрубала» з так званого дитячого центру. Вони знищили ляльковий театр 19 століття і зробили цього монстра», – каже Едем Дудаков.

Оглядачі та політологи вважають, що Аксьонов, схоже, не очікував затримання. Наприклад, коли арештовували віцепрем’єра Євгена Кабанова, його вже встигли звільнити з уряду.

взяли чинного міністра, а це все ж таки серйозніше, ніж колишнього



«Цікаво, що обидві вищі посадові особи Криму та Севастополя у ці дні перебували у від'їзді. І якщо в Севастополі звинувачення Вадиму Кирпичникову пред'являли вже після його звільнення з посади директора департаменту, то в Криму силовики не стали робити таких реверансів і взяли чинного міністра, а це все ж таки серйозніше, ніж колишнього», – каже журналіст каналу «Первый Севастопольский» Антон Пархоменко.

Щоб будуватися у Криму, обов'язково треба узгодити статус ділянки з міністерством культури. Чи не є ця земля культурною спадщиною або охоронною зоною. І це – теж можливість для зловживань, звертає увагу Євгенія Горюнова.



«Питання, пов'язані з дозволом на переформатування статусу земель. Чи матиме ця земля культурно-історичну цінність, чи ні. Відповідно, люди цим займалися, тому там ще просто колосальні гроші. Не знаю, чи до цього дійдуть руки у російських силовиків, чи знову-таки це все пов'язано з Москвою і там все це узгоджено», – каже Євгенія Горюнова.

У справі Новосельської перевірять роботу й інших чиновників, вважають у російському антикорупційному комітеті.

Те, в чому звинувачують Арину Новосельську, швидше за все, є частиною відкату за допуск людей до участі в держзамовленні.



«Це необов'язково призведе до усунення керівництва, тобто губернатора, але, ймовірно, буде проведено перевірку діянь й інших чиновників. Те, в чому звинувачують Арину Новосельську, швидше за все, є частиною відкату за допуск людей до участі в держзамовленні. Це звичайна корупційна практика», – вважає очільник Національного антикорупційного комітету Росії Кирило Кабанов. Про це цін сказав в інтерв’ю російському виданню «Известия».

Нещодавно Аксьонов отримав шанс пройти на посаду підконтрольного Росії глави Криму втретє. Бо Держдума Росії дозволила так званим главам суб'єктів федерації обиратися більше двох разів поспіль. Але масові затримання та звільнення його підлеглих можуть вплинути на його шанси.

До Аксьонова підбираються дуже близько



«До Аксьонова підбираються дуже близько. Навряд чи Аксьонов сяде. Бо «героя кримської весни», хто ж його посадить, він же майже пам'ятник. Я думаю, що на нього чекає заслання кудись, не знаю куди, Росія дуже велика, Меняйла до Сибіру відправили (Сергій Меняйло «ексгубернатор Севастополя», у 2016 подав у відставку та був призначений представником Президента Росії в Сибірському федеральному окрузі – ред). Можливо, вони відтягнуть цей процес заміни через відсутність кадрів, але Аксьонова помітно обмежать у правах і повноваженнях. Неофіційно, безумовно. Офіційно все лишиться так, як воно було. Можливо, що у нього будуть ось ці потоки певні перекриті», – вважає політолог з Криму Євгенія Горюнова.



Аріні Новосельській загрожує позбавлення волі на термін від восьми до 15 років зі штрафом у розмірі до 70-кратної суми хабаря. Її звинувачують за частиною 6 статті 290 Кримінального кодексу Росії – отримання хабаря в особливо великих розмірах. Розслідуванням кримінальної справи займається центральний апарат Слідчого комітету Росії у Москві.