Війна проти України: де армія РФ може зосередити зусилля найближчими тижнями?

Україна одержала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS. Про це сьогодні під час селекторної наради повідомив президент України Володимир Зеленський.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Він зазначив, що за останню добу до України надійшли додаткові боєприпаси, техніка та обладнання, а українська ППО своєчасно посилена до зими.

На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії у районах Синьківки та Іванівки Харківської області і Стельмахівки Луганської області, повідомив український Генштаб у ранковому зведенні 7 дистопада.

На Бахмутському напрямку армія РФ намагалася наступати біля Богданівки та Хромового. Також безуспішно намагався відновити втрачені позиції біля Андріївки.

Своєю чергою, Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, завдають Росії втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.



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Колишній ватажок угрупування «ДНР» Ігор Гіркін, який у Росії перебуває у СІЗО, написав листа з прогнозом розвитку військових дій в Україні.

Гіркін стверджує, що російські війська надалі залишаться «нездатними до будь-яких широких наступальних дій», не зможуть досягти прориву в осінньо-зимовий сезон і будуть виснажені.

Головні питання випуску:

На якому напрямку армія РФ зосередиться найближчими тижнями?

Як Україна боротиметься із навалою російських БПЛА цієї зими?

Яке озброєння потрібне Україні зараз, щоб «оживити» фронт?