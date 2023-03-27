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Україна

Бахмут, Авдіївка, запеклі бої: чи має ще Росія реальний шанс захопити Донбас

Тактична ситуація із Авдіївкою тактично схожа на ситуацію із Бахмутом, вважають експерти

Чи має російська армія сили та ресурси захопити Донеччину? Чим відповість Захід – НАТО, ЄС, Велика Британія і США – на намір Росії розмістити у Білорусі тактичну ядерну зброю? До чого готуватися Україні?

Про все це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

  • Росія обстріляла ракетами Слов’янськ: дві ракети С-300 влучили у центр міста – є загиблі і поранені.
  • Авдіївка – у «червоній зоні», а отже закрита журналістів та волонтерів. Ситуація критична, українські сили ризикують потрапити в оточення.

«Продовження російських наступальних операцій навколо Бахмута та Авдіївки, а також вздовж Луганської та західної Донецької лінії фронту є ще одним показником того, що Путін залишається відданим ідеї перемоги в тривалій війні, результат якої значною мірою визначається військовими реаліями на місці», – зазначають у звіті від 26 березня аналітики Інституту дослідження війни (ISW).

  • Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що наразі армія РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
  • Росія має намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Україна вимагає терміново скликати Радбез ООН. У Європі обіцяють нові санкції. А Кремль заявляє, що не змінить планів.
ЗСУ стабілізували ситуацію під Бахмутом: фотосвідчення із передової
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

ЗСУ стабілізували ситуацію під Бахмутом: фотосвідчення із передової

Українським силам удалося стабілізували ситуацію в Бахмуті. Про це в ефірі телемарафону 26 березня сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий

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