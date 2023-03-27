Бахмут, Авдіївка, запеклі бої: чи має ще Росія реальний шанс захопити Донбас

Чи має російська армія сили та ресурси захопити Донеччину? Чим відповість Захід – НАТО, ЄС, Велика Британія і США – на намір Росії розмістити у Білорусі тактичну ядерну зброю? До чого готуватися Україні?
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- Росія обстріляла ракетами Слов’янськ: дві ракети С-300 влучили у центр міста – є загиблі і поранені.
- Авдіївка – у «червоній зоні», а отже закрита журналістів та волонтерів. Ситуація критична, українські сили ризикують потрапити в оточення.
«Продовження російських наступальних операцій навколо Бахмута та Авдіївки, а також вздовж Луганської та західної Донецької лінії фронту є ще одним показником того, що Путін залишається відданим ідеї перемоги в тривалій війні, результат якої значною мірою визначається військовими реаліями на місці», – зазначають у звіті від 26 березня аналітики Інституту дослідження війни (ISW).
- Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що наразі армія РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
- Росія має намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Україна вимагає терміново скликати Радбез ООН. У Європі обіцяють нові санкції. А Кремль заявляє, що не змінить планів.
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