«Путін піднімає ставки» – представник ГУР про заяви щодо ядерної зброї в Білорусі

Путін вдається до ядерного шантажу, зазнаючи поразки на полі бою у конвенційній війні – так заяву про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі прокоментував представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі Свобода.Ранок (проєкт Радіо Свобода).

«Зрозуміло, що це підняття ставок. Хоча і Сполучені Штати, і Європейський Союз в ці ситуації дуже чітко й однозначно реагують, що на цей шантаж вестися не планують», – заявив він.

На уточнююче запитання ведучої, чи відомі українському ГУР факти про пересування ядерної зброї та будування сховищ для її зберігання, Юсов відповів:

«Ця інформація має під собою підстави. І, звичайно, нічого тут непоміченим не може бути під час переміщення ядерного озброєння і будівництва подібних об’єктів».

Читайте також: Литва вимагатиме нових санкцій через намір Москви розмістити ядерну зброю в Білорусі – заява

При цьому представник ГУР назвав поточну ситуацію «жонглюванням словами».

«Про переміщення самої ядерної зброї наразі не йдеться», – каже Юсов.

Російський президент Володимир Путін 25 березня заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. За його словами, білоруський керівник Олександр Лукашенко уже протягом тривалого часу нібито просив його розмістити таку зброю в країні. Як заявив російський президент, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї.

У РНБО України після заяви Путіна зазначили, що Кремль взяв Білорусь в «ядерні заручники». НАТО називає ядерну риторику Росії небезпечною та безвідповідальною.