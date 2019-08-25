У Берліні заарештували росіянина, якого звинуватили у вбивстві громадянина Грузії

49-річний росіянин, чиє ім’я не розкривають, був заарештований у Берліні і офіційно звинувачений у вбивстві 40-річного громадянина Грузії, повідомила на вихідні прокуратура Берліна. Різні німецькі ЗМІ раніше повідомляли, що затриманий – уродженець Чечні.

Убивство сталося в п’ятницю вдень в одному з парків у берлінському районі Моабіт. Громадянин Грузії був застрелений із пістолета в голову на очах перехожих. Після цього нападник викинув зброю поблизу в річку Шпрее і спробував виїхати з місця злочину на велосипеді, але незабаром його затримали.

За даними чеченської асоціації «Вайфонд», убитий – уродженець Панкіської ущелини в Грузії, він відомий як учасник російсько-чеченської війни Зелім Хангошвілі. Це ж підтвердили сайту Радіо Свобода «Кавказ.Реаліі» близькі загиблого. Видання Berliner Kurier, називає загиблого Зелімханом К. і каже, що він був співробітником антитерористичного департаменту МВС Грузії.

У 2015 році в центрі Тбілісі на Хангошвілі був скоєний замах. Невідомі вистрілили в нього чотири рази, коли Хангошвілі перебував за кермом свого автомобіля. Але пораненому вдалося доїхати до найближчої лікарні, що і врятувало йому життя. Після цього він перебрався спочатку в Україну, а пізніше в Німеччину, де попросив політичного притулку. Російська влада, за словами близьких Хангошвілі, неодноразово намагалася домогтися його видачі з Німеччини на підставі того, що Хангошвілі нібито пов’язаний з радикальними ісламістами.

У «Вайфонді» заявляють, що на Хангошвілі здійснювали замах російські спецслужби, і припускають, що вбивство теж було замовним і ймовірно організоване людьми, пов’язаними з нинішнім главою Чечні Рамзаном Кадировим. Поліція Берліна офіційно цього не підтверджує.

За інформацією Berliner Kurier, вбивство може бути пов’язане з подіями 2012 року в грузинській ущелині Лопота, де грузинські силовики проводили спецоперацію проти чеченських бойовиків. Ця версія також офіційно не підтверджена.