Грицак: значна частина зі «списку 47» перебуває під охороною

Значна частина із 47 людей, яких українська влада називає потенційними жертвами російських спецслужб, перебуває під охороною, повідомив голова СБУ Василь Грицак.

«Щодо тих людей, які звернулися по гарантування безпеки, то мені некоректно буде називати кількість тих людей, але значна частина зі «списку 47» перебуває під цілодобовою охороною», – сказав Грицак.

Він додав, що розслідування справи про замах на російського журналіста Аркадія Бабченка відбувається «надзвичайно активно».

«Я переконаний, що найближчим часом ми зможемо повідомити дуже багато цікавих деталей. Я розумію, що від нас усі очікують підтвердження, так би мовити, «російського сліду». Я обіцяю вам: цей слід уже є, і ми вам про нього розповімо», – зазначив Грицак.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив 1 червня, що завдяки інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка українським силовикам вдалося отримати список із 47 потенційних жертв. За його словами, цим людям повідомили «про небезпеку і організовують їх захист».

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Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий.

Він стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план по підготовці вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Бориса Германа, якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби. Шевченківський районний суд Києва 31 травня заарештував Германа на 60 діб.

Аркадій Бабченко залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але вибрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.