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«Я ніколи не думала, що приїду сюди як злиденна біженка»: українська модельєрка готується до показу у Парижі

Ольга Сахно у прихистку для біженців малює ескізи, кроїть, шиє сукні і готується провести власний показ у столиці моди

43-річна Ольга Сахно – модельєрка з Донеччини. Все життя вона пересувається на кріслі колісному – у дитинстві лікарі поставили їй діагноз ДЦП. Та це не завадило жінці здобути освіту і зробити перші кроки у фешн-індустрії. Минулоріч, рятуючись від війни, вона переїхала у Париж – місто, про яке мріяла все життя. Тут вона хотіла презентувати свої колекції і прославляти Україну. Це бажання є у модельєрки і нині.

Сьогодні ж у прихистку для біженців вона малює ескізи, кроїть, шиє сукні і вже готується провести власний показ у столиці моди. Про життя з нуля, умови для українських мігрантів у Франції, мрії та нову колекцію Ольга Сахно поділилася із журналістами проєкту Радіо Свобода «Ти як?».

«Я або помру, або стану ще більше покаліченою»

Ольга з прифронтового міста Покровськ, що на Донеччині. У ранньому віці лікарні поставили їй діагноз – дитячий церебральний параліч або ДЦП – порушення, що впливають на здатність самостійно ходити, а подекуди – навіть рухатися. З дитинства Ольга пересувається лише за допомогою крісла колісного. Завдяки підтримці рідних та фахівців, вона почала тримати ложку, їсти, сидіти і говорити.

Стати модельєром Ольга вирішила у підлітковому віці і, попри діагноз ДЦП, йшла до своєї мети
Стати модельєром Ольга вирішила у підлітковому віці і, попри діагноз ДЦП, йшла до своєї мети

Стати модельєром Ольга вирішила у підлітковому віці і наполегливо йшла до своєї мети. Вона закінчила курси крою, шиття, а згодом – й університет. Весь цей час вона малювала ескізи, конструювала моделі, робила лекала і шила одяг. Далі були перші покази. Колекцію з чорним мереживом та великими трояндами вона презентувала в Італії, а сукні у ретро стилі, з гороховим принтом, спідницями-дзвіночками – на Donetsk Fashion Days. Було ще декілька невеликих фестивалів в Україні, але на створення великих колекцій для міжнародних подіумів в Ольги не було коштів.

Повномасштабне вторгнення жінка зустріла вдома. З перших днів великої війни вона чула по телебаченню, що різні країни приймають українських біженців, але спершу евакуйовуватися не наважилася. У Покровську жінка провела місяць.

Я лежу на підлозі і думаю: якщо я тут залишуся, я або помру, або стану ще більше покаліченою

«Ми з татом сиділи в квартирі до того моменту, коли два рази бабахнуло. Один раз бабахнуло в кафе поруч з нами, а другий раз – в дев’ятиповерхівку. Від вибухів ми впали на підлогу, думали, що до нас дістане. Я лежу на підлозі і думаю: якщо я тут залишуся, я або помру, або стану ще більше покаліченою від стресу і переляку», – згадує Ольга.

Цей день і став вирішальним в подальших рішеннях жінки.

Модельєрка презентувала свої роботи на показах в Україні та Італії
Модельєрка презентувала свої роботи на показах в Україні та Італії

Ольга написала дописи у соцмережах з проханням про евакуацію. І зовсім незнайомі люди їй у цьому допомогли – як з логістикою, так і фінансово. Ольга зібрала валізи, купила телефон і вирушила до Львова. А звідти вже – до омріяної столиці Франції.

Я хотіла в Париж, щоб показувати свої колекції, прославляти Україну

«Я їхала 30 годин автобусом без повітря, люди купували мені продукти. Мені пропонували робити зупинки, щоб я виходила, гуляла, щоб не було так важко сидіти. Здоров'я не витримує такої дороги, розумієте. Я сказала: «Ні, ніяких зупинок. Ми їдемо вперед і тільки вперед». І я приїхала в Париж – місто, до якого я йшла стільки років. Я хотіла сюди, щоб показувати свої колекції, прославляти Україну. Але я ніколи не думала, що приїду сюди як злиденна біженка», – каже жінка.

Життя біженки у Франції

По приїзду в Париж українка зареєструвалася у центрі прийому біженців. Ольга розповідає: на той момент у місті було дуже багато українських переселенців, тож їй довелося поборотися, щоб залишитися саме у столиці Франції. Після п’яти годин очікування працівники центру запропонували їй безкоштовний прихисток.

Евакуюватися у Францію жінці допомогли зовсім незнайомі люди
Евакуюватися у Францію жінці допомогли зовсім незнайомі люди
Я всього лякалася, боялася, мене певний час не випускали з готелю без супроводу

«Мене привезли в готель, зареєстрували, дивилися, чи можу я собі підігріти в мікрохвилівці їжу, мені дали кімнату – і я почала жити. Я почала жити з самого нуля. Знайшла жінку, яка приносила мені додаткову їжу, бо їжа була два рази в день з великою перервою, а мені хотілося їсти. Я всього лякалася, боялася, мене певний час не випускали з готелю без супроводу, щоб я не загубилася в місті», – пригадує біженка.

У готелі Ольга жила п’ять місяців. Потім українських біженців переселили у монастир неподалік Парижа. Тут вона мешкає і нині. Адаптуватися Ользі допомагали українці, які жили з нею у прихистку, а також волонтери. Одна з місцевих жінок провела їй екскурсію містом, показала визначні пам’ятки, зокрема, й Ейфелеву вежу. «Лише тоді я зрозуміла, що я в Парижі», – каже українка.

Нині біженка живе у монастирі і отримує фінансову допомогу від держави, що її прихистила
Нині біженка живе у монастирі і отримує фінансову допомогу від держави, що її прихистила

Ольга потроху навчилася діставатися на кріслі колісному торговельного центру, користуватися карткою в магазинах. Вона придбала необхідний одяг, взуття та навіть солодощі на гроші соцдопомоги. Щомісяця біженка отримує 210 євро.

Тут все перевантажено. Є свої проблеми в медицині

Ольга володіє французькою на розмовному рівні, тож мовних проблем у неї не було. Труднощі виникали лише з медициною: «Вся проблема в тому, що довго чекати зустрічі зі спеціалістом. Мені треба було зробити укол, ми чекали його п’ять місяців. І це – столиця, а в провінції, там взагалі жах. Там чекають на зустріч до кардіолога до дев’яти місяців. Тут все перевантажено. Є свої проблеми в медицині. Але тут є страховка, вона покриває витрати». Завдяки цьому Ользі навіть вдалося безкоштовно зробити операцію, якої вона потребувала.

«Париж мене зцілює і надихає»

Нині Ольга Сахно працює над новою колекцією. Дві сукні вона вже віддала в роботу, інші – на стадії ідей чи розкрою. Загалом майстриня планує показати 24 образи. Частину з них хоче присвятити Україні.

Ольга працює над новою колекцією, яку презентуватиме у Парижі
Ольга працює над новою колекцією, яку презентуватиме у Парижі

«Це будуть шовкові плаття з золотистою вишивкою в українському стилі, щоб їх можна було носити у повсякденному житті. Друга частина – це стиль старого Голлівуду, трохи епоха модерну, однотонні пастельні тони, горох, однотонні тканини», – розповідає біженка.

Першу швейну машинку модельєрці подарувала волонтерка, другу – купила за фінансової підтримки небайдужих людей, ще одну передав тато з України. Нині Ольга збирає гроші на оверлок та спеціальний стіл для кроїння, який під її особливості можуть виготовити саме в Україні: «Я зараз крою на підлозі. У мене в підвалі є кімната, де ковролін. Я стелю біле простирадло і крою. Мені після цього дуже погано, коліна атрофуються, я потім ледь-ледь сідаю в крісло».

Частину образів вона хоче присвятити Україні
Частину образів вона хоче присвятити Україні

Представити свої роботи українська модельєрка планує на початку наступного року. Про сам показ хоче домовитися із Синдикатом високої моди в Парижі. Це – впливова організація, яка об’єднує будинки моди у Парижі, захищає авторські права кутюр’є та організовує покази. А плаття з українською вишивкою хоче відфотографувати в готелі Ritz – у ньому зупинялася Коко Шанель та інші відомі особистості світової індустрії моди:

Я готова багато речей зробити сама. Потрібна лише матеріальна і організаційна підтримка

«Я знаю, що фотосесії там дуже дорогі. Але, може, для нас зроблять виняток і нададуть приміщення хоча б на пів години. Париж мене надихає і зцілює. Я заради цього сюди їхала, другого шансу може не бути ніколи. Я готова багато речей зробити сама. Потрібна лише матеріальна і організаційна підтримка. Не кожна людина з моїм діагнозом наважиться зробити те, що роблю я».

Ще будучи в Україні, Ольга розмірковувала над створенням будинку моди для людей з інвалідністю. Вона навіть намагалася знайти кошти, аби реалізувати свою ідею.

Своїм прикладом українська біженка хоче показати, що мода може бути без кордонів і перепон
Своїм прикладом українська біженка хоче показати, що мода може бути без кордонів і перепон

Утім, на Батьківщині підтримки, каже, отримати не вдалося. Однак ця мрія не покидає її і у Франції. Своїм прикладом українська біженка хоче показати, що мода може бути без кордонів і перепон: «Якщо людину можна пристосувати до роботи, якщо він, вона може на автобусі приїхати на роботу, то чому вони мають сидіти вдома? Кожна людина має працювати, трудитися. Люди з інвалідністю можуть працювати. Якщо я не могла довести цього в Україні, то я доведу це тут».

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