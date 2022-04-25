Блінкен відвідав Київ, у Брянську палає нафтобаза, Росія атакувала усі регіони| Свобода Live

Держсекретар та міністр оборони США у Києві

Київ відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін. Медіа пишуть про, що під час цього візиту американські високопосадовці оголосили про іноземне військове фінансування для України та 15 країн-союзників і партнерів на суму 713 мільйонів доларів.

Ракетні удари по усіх регіонах України

Росія завдала дев'ять ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Полтавській області. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що це наймасштабніший обстріл за 2 місяці вторгнення, а цілили по об'єктам інфраструктури. Зокрема удари прийшлися по Кременчуцькій ТЕС та нафтопереробному заводу. Внаслідок обстрілу одна людина згинула, сім людей отримали поранення.

Внаслідок ракетного удару по Вінниччині, за попередніми даними, загинули 5 людей, 18 поранено, повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

Усього під обстріл потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України, є травмовані, повідомив у телеграмі голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

Горять брянські нафтобази

У російському місті Брянськ зайнялася нафтобаза «Транснефть Брянск Дружба», жителів прилеглих будинків почали евакуювати. Що стало причиною загоряння – офіційних повідомлень немає. Російське агентсво Інтерфакс, посилаючись на свої джерела також повідомило, що крім нафтобази Дружба, спалахнув резервуар з дизельним паливом на території іншого нафтового комплексу у Брянську. Там вогонь охопив резервуар обсягом 10 тисяч кубометрів. Російське МНС повідомило, що пожежу на нафтобазі у Брянську локалізували. «Транснефть-Дружба» - це дочірнє товариство «Транснефти», у веденні якого знаходиться нафтопровід «Дружба». Саме ним здійснюються поставки нафти з Росії до Європи.