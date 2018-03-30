У Вашингтоні не виключають можливості продажу додаткової зброї Україні

Джон Болтон, якого президент США Дональд Трамп вирішив зробити своїм новим радником з національної безпеки, відомий не тільки як «яструб» у своїх поглядах щодо Північної Кореї та Ірану, а й як людина, що виступає за те, щоб США дали жорстку відповідь на російську агресію проти Заходу і решти світу.



За словами Болтона, після нападу із застосуванням російської нервово-паралітичної отрути на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у Великобританії, Сполучені Штати продемонстрували, що діють в солідарності зі своїми союзниками.



«Я думаю, ви бачили заяву чотирьох лідерів Німеччини, Франції, Великобританії та Сполучених Штатів. Думаю, що це – дуже гарне свідчення того, що ці чотири країни розглядають цю (проблему) однаково», – сказав він минулого тижня кореспонденту Sky News, відповідаючи на запитання, чи повинні США та їх союзники зайняти більш жорстку позицію щодо Росії.



Під час дискусії, яка відбулася в лютому – до того, як Трамп заявив про намір призначити Болтона радником з національної безпеки, – політик розповів про те, як, на його думку, США повинні реагувати на втручання Росії в президентські вибори-2016.



«Незалежно від того, чи намагалися (росіяни) вступити в змову зі штабом Трампа чи зі штабом Клінтон, їх втручання неприйнятне. Це дійсно атака на Конституцію Сполучених Штатів», – заявив Болтон, виступаючи у Вищій школі національної безпеки імені Деніеля Морґана у Вашингтоні.

У нас тепер є Джон Болтон, який дуже жорстко налаштований щодо Росії

Колишній голова Постійного представництва США при ООН закликав до «масованої» відповіді Москві.



«Незалежно від того, що вони скоїли на виборах в 2016 році, я думаю, що ми повинні реагувати в кіберпросторі і в інших сферах, – сказав Болтон. – Я не думаю, що реакція має бути відповідною. Я вважаю, що відповідь повинна бути непропорційною. Оскільки методи стримування спрацьовують, коли ви переконуєте свого супротивника в тому, що він дорого заплатить за те, якщо завдасть вам шкоди».



В авторській статті для видання The Daily Telegraph в липні минулого року Болтон пішов ще дальше, стверджуючи, що президент Росії Володимир Путін дивився Трампу в очі і брехав йому, коли заперечував втручання російського уряду в американські вибори.



«Це фактично «casus belli», справжній акт війни, і Вашингтон ніколи цього не терпітиме. Для Трампа це повинно стати дуже корисним уроком щодо характеру керівництва Росії, – дивитися, як Путін бреше йому», – писав Болтон.



Путін заперечував, що за атакою на американську виборчу систему стояв його уряд, але визнав, що окремі росіяни, можливо, були причетні до цього.

Це фактично «casus belli», справжній акт війни, і Вашингтон ніколи цього не терпітиме

Зі свого боку Трамп неодноразово зменшував значення втручання Росії у вибори в США, заявляючи, що росіяни не вплинули на результати голосування і не змінили їх».



Трамп також неодноразово називав очолюване спецпрокурором Робертом Мюллером розслідування російського втручання у вибори і можливу координацію дій зі штабом Трампа «обманом» і «полюванням на відьом».



«Щоразу, коли він (Путін) бачить мене, він каже: «Я цього не робив». І я вірю – я дійсно вірю – що, коли він мені це говорить, він каже правду», – сказав Трамп журналістам в листопаді минулого року, відповідаючи на запитання про те, що Путін заперечує причетність Росії до кібератак.



Колишній посол США в Росії Александр Вершбоу сказав кореспонденту «Голосу Америки», що Путіну, можливо, доведеться применшити свої сподівання на дружні відносини з Трампом, коли Болтон приєднається до президентської команди.



«У нас тепер є Джон Болтон, який дуже жорстко налаштований щодо Росії, – сказав Вершбоу. (Він) прибуде до Білого дому наступного місяця; тому, сподіваюся, Росія зробить деякі висновки з цього і буде шукати шляхів для проведення менш конфронтаційної політики стосовно Заходу», – сказав Вершбоу.

Джон Болтон – це найстрашніший для Росії кошмар

Гаррі Казіаніс (аналітик Центру за національні інтереси) поділяє цю думку, кажучи, що Москві слід бути готовою на зміни у Вашингтоні.



«Я думаю, що Джон Болтон – це найстрашніший для Росії кошмар. Він був яструбом щодо Росії протягом всієї своєї кар'єри, він завжди виступав за жорстку позицію щодо Москви, – підкреслює Казіаніс. – Я не виключаю, що Болтон рекомендуватиме президенту чимало змін в політиці США, серед яких – продаж додаткової зброї Україні».

Болтон не потребує затвердження своєї кандидатури Сенатом і приступить до роботи в Білому домі 9 квітня.

У вівторок глава Пентагону Джим Маттіс сказав журналістам, що у нього «немає застережень» і «ніяких проблем» з приводу спільної роботи з Болтоном і можливих розбіжностей у поглядах.

«Я сподіваюся, що відмінності в поглядах є, – сказав Маттіс. – Це нормально і бажано, ніхто не хоче, щоб всі думали однаково».