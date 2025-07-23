Логістика ЗСУ під загрозою: армія РФ йде на Борову

Російська армія просунулася біля села Карпівка на правому березі річки Оскіл, повідомив у ніч проти 23 липня проєкт DeepState. Судячи з карти, агресору залишається близько 10 кілометрів до берега Оскола, що, як прогнозують військові аналітики, дасть змогу «обрізати» логістику Сил оборони навколо селища Борова Харківської області.

Українські захисники там користуються єдиною рокадною дорогою (дорога, як проходить паралельно фронту – ред.) – а ззаду вони притиснуті широкою річкою.

На цьому тлі в Києві, Одесі, Дніпрі та Львові відбулися перші з початку повномасштабного вторгнення відносно великі протести. Активісти ввечері 22 липня виступали проти закону, який обмежує повноваження антикорупційних органів – САП і НАБУ.

Вдень парламент ухвалив законопроєкт №12414, а вже ввечері, на тлі протестів, президент Володимир Зеленський його підписав: у картці закону на сайті Верховної Ради його статус був оновлений на «повернуто з підписом від президента України».

На 23 липня запланована наступна мирна акція в низці міст-обласних центрів.

Що дозволяє агресору продовжувати просування на Оскіл у районі Борової?

Навіщо Зеленському і більшості народних депутатів закон, який обмежує повноваження НАБУ і САП – і провокує масові протести?

І навіщо Зеленському зустріч із лідером РФ Володимиром Путіним – а саме це, за даними проінформованого джерела РБК-Україна, стане головною метою української делегації на сьогоднішній зустрічі з росіянами в Стамбулі?

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на@Радіо Свобода: