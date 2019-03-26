Британський парламент перебирає на себе повноваження щодо Brexit-у

Лондон – Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей зазнала чергової болісної поразки у парламенті. Цього разу, на думку наближених до британського керівництва оглядачів, ця поразка може стати останньою у її прем’єрській кар’єрі. Підсумовуючи те, що сталося у Вестмінстері пізно ввечері у понеділок, 25 березня, можна визнати, що Тереза Мей втрачає контроль над Brexit-ом, тоді як парламент проголосував перебрати на себе функції керівництва процесом виходу Великої Британії з Європейського союзу – хай тим часом тільки на день.

У британському парламенті відбулося безпрецедентне голосування: більшість депутатів віддала голоси за те, щоб Палата громад сама вирішувала долю «брекзіту» в перебігу низки голосувань, що мають відбутися протягом 27 березня. За цих умов не виключають сценарію, коли у разі чергового відкидання плану прем’єра Терези Мей у парламенті може бути внесена пропозиція взагалі скасувати вихід Британії з Євросоюзу, без ніякого другого референдуму, на підставі, як кажуть, повного «паралічу» британського керівництва і його нездатності дати собі ради у цій ситуації.

Отож, постає питання: чи Тереза Мей повністю програла «битву при Вестмінстері»? Немає сумнівів, беручи до уваги стиль керівництва Мей, що британський прем’єр докладатиме цього тижня відчайдушних зусиль, щоб зберегти бодай дещицю контролю над планом Brexit-у. Все це, у свою чергу, має окреслити перспективи майбутнього для Великої Британії у Європі та у світі.

Тереза Мей та її оточення пильно стежитимуть за наступним голосуванням у парламенті, запланованим на середу, де на порядок денний буде винесено низку питань, пов’язаних із «запасним» або ж альтернативним планом щодо Brexit-у.

На голосування у Вестмінстері буде поставлено пропозиції щодо так званого «м’якого» Brexit-у, так само як і щодо «норвезького варіанту», згідно з яким Британія вийде з Євросоюзу, проте залишатиметься у митному союзі з ЄС. Так само на розгляд депутатів буде винесено питання доцільності провести повторний референдум щодо виходу з ЄС. Остання пропозиція набирає дедалі більшої підтримки у країні навіть поміж тих, хто майже 3 роки тому голосував за вихід із ЄС. Ситуація докорінно змінилась, і британці бачать, що керівництво не має чіткого плану дій, і за цих умов Brexit може коштувати занадто дорого для економіки і добробуту Британії.

Але, попри чергову поразку, Тереза Мей і надалі зберігає важливі повноваження щодо Brexit-у. Наприклад, британський прем’єр і надалі має змогу і підстави для того, щоб повертатися до Брюсселя з метою подальших переговорів із керівництвом ЄС. Британський уряд оприлюднив спеціальну заяву, у якій гостро засуджуються кроки парламенту, спрямовані на перебирання повноважень щодо Brexit-у, які, як мовиться в заяві, «становлять небезпечний, непередбачуваний прецедент на майбутнє».

Проте прихильники парламентського голосування заявляють, що не довіряють більше прем’єрові та її урядові у тому, що стосується плану Brexit-у.

Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін заявив, що настав час, щоб прем’єр дослухалась до парламентарів у ситуації, коли ані вона, ані її урядовці не можуть запропонувати чіткого плану виходу з кризової ситуації, пов’язаної з Brexit-ом.

«Підхід уряду цілковито провалився, і Палата громад має тепер знайти вихід… І в тому, в чому уряд зазнав провалу, Палата громад мусить досягти успіху, і я вірю, що досягне», – заявив Корбін.

Голосування, заплановані в Палаті громад на 27 березня, не будуть обов’язковими до виконання для уряду. Але, на думку оглядачів, якщо Тереза Мей проігнорує волевиявлення депутатів, це зашкодить їй, що у політичному, то й у моральному сенсі – аж до можливості, що це наблизить її відставку. Тепер увага переноситиметься до наступних кроків британського прем’єра.