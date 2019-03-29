У парламенті Великої Британії вже втретє провали план «Брекзиту»

Депутати британського парламенту вже втретє відкинули план прем’єр-міністра Терези Мей щодо виходу Великої Британії з Європейського союзу. Проти угоди про вихід Британії з ЄС проголосували 344 депутати Палати громад парламенту, на підтримку угоди було 286 голосів. Таким чином, майбутнє «Брекзиту» тепер невизначене більше, ніж будь-коли. Тим часом лунає дедалі гучніший хор голосів із закликами до відставки прем’єр-міністра.

Після вже третьої поразки плану Терези Мей найімовірніші висліди – або відкладення виходу Британії з ЄС, можливо, доволі тривале, або ж вихід без жодної угоди вже 12 квітня.

При цьому 34 депутати з лав Консервативної партії Терези Мей проголосували проти цієї угоди свого лідера, тоді як знайшлось 5 опозиційних депутатів-лейбористів, які, навпаки, підтримали прем’єра-консерватора. Усі 10 депутатів-партнерів консерваторів у коаліції з Партії демократичних юніоністів Північної Ірландії також проголосували проти плану Терези Мей.

BBC: «Проблема в тому, що ця угода гнила, від неї смердить» – провідний консерватор-прихильник виходу Cтів Бейкер каже, що нормальні люди вітають його і дякують йому за те, що він проголосував проти уряду з питання «Брекзиту»

Сама Тереза Мей, схоже, чудово усвідомлювала ймовірність поразки свого плану на вже третьому парламентському голосуванні. Вона одразу заявила, що результати волевиявлення депутатів британського парламенту матимуть серйозні наслідки.

Мей, яка є наполегливим прихильником плану «Брекзиту», вкотре заявила, що згідно з тим, що було ухвалено попередньо, Британія має залишити ЄС 12 квітня, тобто через два тижні. А це означає, що британське керівництво не матиме достатньо часу, щоб усе-таки домовитися й ухвалити належні закони щодо виходу чи ратифікувати угоду про нього.

Втім, вона непрямо підтвердила ймовірність, що Велика Британія, залишившись тим часом у ЄС, таки візьме участь у виборах до Європарламенту наприкінці травня. Мей нагадала, що парламент твердо дав знати, що не дозволить виходу Британії з ЄС без угоди.

На думку оглядачів, можна констатувати, що прем’єрське крісло під Терезою Мей захиталось. Cама Мей визнала, що важкий процес переконування депутатів парламенту, щоб вони підтримали її план, можливо, досяг своєї межі. Дехто в оточенні прем’єра навіть почав подейкувати про можливість передчасних парламентських виборів.

У лавах Консервативної партії є певна кількість впливових постатей, які хотіли б негайної відставки Мей, проте шлях усунення Терези Мей із посади прем’єра, бодай зусиллями її однопартійців, спричинить цілу низку ризиків.

Відразу після оголошення результатів голосування у парламенті лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін закликав Мей негайно подати у відставку і оголосити про проведення позачергових загальних виборів. Корбін не гаяв часу, щоб скористатися черговою поразкою уряду своїх політичних опонентів, і заявив, що парламент має взяти на себе розробку будь-якого рішення, пов’язаного з виходом або невиходом Британії з Європейського союзу.

Корбін: «Парламент має шанс і відповідальність погодити кращу угоду для всіх людей цієї країни»

Тим часом президент Європейської ради Дональд Туск теж відразу відреагував на результати голосування у Лондоні, заявивши, що скликає надзвичайний саміт Євросоюзу на 10 квітня.

Туск: «Із огляду на відкидання Палатою громад угоди про вихід Британії з ЄС я вирішив скликати засідання Європейської ради 10 квітня»

А депутати британського парламенту знов зберуться у сесійній залі вже у понеділок, 1 квітня, щоб висловитись у низці голосувань щодо низки можливих сценаріїв. Частина депутатів усе сподівається виробити якийсь план виходу зі становища, який підтримала б більшість.