Британія: майбутнє Brexit-у невизначене і після обіцянок прем’єра про відставку

Лондон – Законодавці Великої Британії провели низку голосувань у британському парламенті з метою знайти вихід із глухого кута, пов’язаного з Brexit-ом. Парламентарі голосували 27 березня щодо можливих альтернатив уже двічі відкинутому Вестмінстером планові прем’єра Терези Мей щодо виходу Великої Британії з Європейського союзу. Відчуваючи тиск із боку депутатів, зокрема, у лавах її власної Консервативної партії, прем’єр-міністр Тереза Мей пообіцяла, що подасть у відставку в разі, якщо її план Brexit-у буде таки втілено у життя. Втім, камінь спотикання і надалі нікуди не подівся, бо британські парламентарі відхилили кожен із варіантів, який був би альтернативою до плану прем’єра.

Після марафонського дня дебатів і суперечок у британському парламенті низка так званих «індикативних» голосувань, які мали на меті здійснити прорив у справі Brexit-у, не просунула її ані на дюйм. Парламентарі відхилили кожен із можливих варіантів, включно зі скасуванням самого Brexit-у. Всі вісім варіантів, поданих на розгляд британських законодавців, не зібрали голосів більшості депутатів.

Відтак дедалі гучніше лунають пропозиції щодо нових парламентських виборів, які, на думку частини британських політиків, можуть здійснити прорив із цієї патової ситуації.

З іншого боку, можливим кроком до розв’язання кризи стала заява прем’єр-міністра Терези Мей, у якій вона пообіцяла піти з прем’єрської посади в разі, коли її план виходу Великої Британії з ЄС буде схвалено. В апараті прем’єра після цього висловили сподівання, що ця обіцянка відставки допоможе переконати достатню кількість так званих «бунтівних» депутатів від Консервативної партії змінити свою непоступливу позицію і підтримати план Brexit-у нинішнього прем’єра.

Але схоже, що для деяких парламентарів від Консервативної партії заява про відставку Мей у разі затвердження її плану Brexit-у не мала ніякого впливу. Помітний голос консерваторів у Вестмінстері, депутат Нікі Морґан вважає, що Мей має йти зі своєї посади за будь-яких обставин.

«Навіть якщо її голосування і не пройде, важко уявити, як Тереза Мей може залишатися на посаді прем’єра»

Із іншого ж боку, інші ключові постаті Консервативної партії, які раніше голосували проти плану Мей, після заяви прем’єра щодо перспективи і умов її відставки висловили підтримку цій ідеї

Наприклад, колишній міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон, який свого часу подав у відставку через незгоду з планом Мей, заявив, що за таких умов підтримає, хоч і неохоче, керівника нинішнього уряду консерваторів. Джонсона у цьому підтримав іще один представник консервативної опозиції до плану Brexit-у від Терези Мей – колишній лідер британських консерваторів Іан Данкан Сміт. Проте чи не найпомітнішим новим прихильником плану Мей став чільний голос за вихід Британії з ЄС узагалі без жодної угоди, так званий «чорний кардинал» верхівки Консервативної партії Джейкоб Ріс-Моґґ. Він привселюдно вибачився за те, що змінив думку щодо підтримки плану прем’єра, бо й надалі вважає цю угоду надзвичайно незручною для Британії і збитковою. Проте Ріс-Моґґ сказав, що за нинішніх обставин «пів буханця хліба краще, ніж зовсім без хліба».

«Пів буханця хліба краще, ніж зовсім без хліба. Ось чому я готовий підтримати план Терези Мей»

Серйозні перешкоди для плану Мей

Втім, не все так добре зі збільшенням підтримки плану прем’єра у стінах Вестмінстеру. Перспективи нового, вже третього винесення Терезою Мей свого плану Brexit-у на затвердження парламентом зазнали чергового удару – з боку представників північноірландської Партії демократичних юніоністів, яка є меншим коаліційним партнером консерваторів. Прихильники твердої лінії з числа протестантської ПДЮ і далі висловлюють цілковите несприйняття плану Мей через момент, пов’язаний із необхідністю появи «твердого» сухопутного кордону між Північною Ірландією, яка разом із рештою країни виходить із ЄС, та Республікою Ірландією, яка в ЄС залишається (нині цього кордону на практиці не існує). Північноірландські протестантські політики засадничо виступають проти варіанту, за яким Північна Ірландія залишиться в митному союзі з ЄС, аби уникнути цього «твердого» кордону з ЄС. Без підтримки ПДЮ Тереза Мей навряд чи зможе отримати потрібну підтримку в парламенті для схвалення її плану.

Провідник ПДЮ Арлін Фостер прямо заявила, що її політична сила не підтримає такий план прем’єра як «неприйнятну загрозу цілісності країни».

Але навіть якщо Мей заручиться підтримкою свого плану, британський прем’єр постане перед нетиповою і незручною ситуацією. Вона одночасно залишатиметься непопулярною постаттю в лавах її власної політичної партії і водночас не буде у змозі забезпечити достатньо голосів верхівки консерваторів, необхідних для її відставки.

З іншого боку, і за умов, що Мей здобуде достатньо голосів для затвердження свого плану у стінах парламенту, вона постане перед процедурною перешкодою: спікер Палати громад Джон Берков і далі дотримується старовинного правила, що при новому винесенні на голосування цей план прем’єра має суттєвим чином відрізнятися від попереднього, який уже було відкинуто. Тим часом у ЄС уже не раз заявляли, що ні про який новий план виходу Британії домовлятися не будуть. Із огляду на це, доля плану прем’єра і всього Brexit-у і далі невизначена.