Парламент Британії не підтримав жодного альтернативного варіанту Brexit

Палата громад парламенту Великобританії не підтримала жоден з восьми альтернативних підходів до Brexit, винесених на рейтингове голосування.

Депутати влаштували таке голосування в надії вийти з глухого кута після того, як вони двічі відхилили запропонований урядом Терези Мей договір про вихід з ЄС.

Найбільше голосів набрали пропозиції залишитися після Brexit в митному союзі з ЄС та провести другий референдум – відповідно 264 та 268 голосів, однак цього не вистачило для більшості.

За вихід з ЄС без угоди проголосували тільки 160 членів парламенту.

Таким чином, парламент не зміг сформулювати загальний підхід, який міг би змусити кабінет Терези Мей змінити свою стратегію. Тепер, очевидно, на порядку денному буде третє голосування про угоду з ЄС.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла, що піде у відставку після того, як парламент схвалить угоду про вихід країни з Євросоюзу.

Євросоюз дав Мей час до 12 квітня, щоб отримати підтримку депутатів щодо угоди, якої вона досягла з Брюсселем, або знайти ефективну альтернативу, яка може включати тривалу затримку у виході Великої Британії з ЄС. Британія тоді залишить блок 22 травня.

Рішення про вихід Британії з ЄС ухвалили на референдумі 2016 року, але представники Мей не змогли домовитися з Брюсселем з приводу угоди, що є прийнятною для всіх партій парламенту.