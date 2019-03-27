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27 Березень 2019, Київ 11:16
Новини | Міжнародні

Уряд Британії відхилив петицію про скасування Brexit

Уряд відхилив петицію супротивників Brexit

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Британський уряд не має наміру підтримувати петицію про скасування Brexit, яку станом на ранок 27 березня підписали понад 5,8 мільйонів громадян. Про це мовиться у відповіді, опублікованій одразу під текстом петиції на сайті уряду Великої Британії.

Зазначається, що британський уряд буде поважати підсумки референдуму 2016 року і буде працювати над тим, щоб забезпечити вихід з ЄС, який принесе користь всім, і прихильникам, і супротивникам Brexit. Відмова від статті 50 Лісабонського договору (про право виходу з ЄС) «підірве демократію і довіру, яку мільйони виборців надали уряду», вважають в кабінеті прем’єр-міністра Терези Мей.

Парламент має обговорити петицію 1 квітня.

Тереза Мей (с) під час дебатів у Палаті громад, Лондон, Вестмінстерський палац, 25 березня 2019 року
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25 березня Палата громад британського парламенту підтримала рішення провести 27 березня серію голосувань щодо альтернативних шляхів виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Євросоюз дав Мей час до 12 квітня, щоб отримати підтримку депутатів щодо угоди, якої вона досягла з Брюсселем, або знайти ефективну альтернативу, яка може включати тривалу затримку у виході Великої Британії з ЄС. Британія тоді залишить блок 22 травня.

Рішення про вихід Британії з ЄС ухвалили на референдумі 2016 року, але представники Мей не змогли домовитися з Брюсселем з приводу угоди, що є прийнятною для всіх партій парламенту.

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