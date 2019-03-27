Уряд Британії відхилив петицію про скасування Brexit

Британський уряд не має наміру підтримувати петицію про скасування Brexit, яку станом на ранок 27 березня підписали понад 5,8 мільйонів громадян. Про це мовиться у відповіді, опублікованій одразу під текстом петиції на сайті уряду Великої Британії.

Зазначається, що британський уряд буде поважати підсумки референдуму 2016 року і буде працювати над тим, щоб забезпечити вихід з ЄС, який принесе користь всім, і прихильникам, і супротивникам Brexit. Відмова від статті 50 Лісабонського договору (про право виходу з ЄС) «підірве демократію і довіру, яку мільйони виборців надали уряду», вважають в кабінеті прем’єр-міністра Терези Мей.

Парламент має обговорити петицію 1 квітня.

25 березня Палата громад британського парламенту підтримала рішення провести 27 березня серію голосувань щодо альтернативних шляхів виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Євросоюз дав Мей час до 12 квітня, щоб отримати підтримку депутатів щодо угоди, якої вона досягла з Брюсселем, або знайти ефективну альтернативу, яка може включати тривалу затримку у виході Великої Британії з ЄС. Британія тоді залишить блок 22 травня.

Рішення про вихід Британії з ЄС ухвалили на референдумі 2016 року, але представники Мей не змогли домовитися з Брюсселем з приводу угоди, що є прийнятною для всіх партій парламенту.