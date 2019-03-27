Туск закликав Європарламент не відкидати можливості перенесення Brexit на тривалий термін

Європейський парламент повинен бути відкритим для тривалого відтермінування Brexit. Про це заявив очільник Європейської ради Дональд Туск, повідомляє агентство Reuters.

Туск зазначив, що Європарламент не має ігнорувати британців, які хочуть, щоб Сполучене королівство залишилося в ЄС.

«Ви не можете зрадити шість мільйонів людей, які підписали петицію, щоб скасувати статтю 50, мільйон людей, що пройшли маршем за повторне голосування, або все більшу кількість людей, які хочуть залишитися в Європейському Союзі", – зазначив у вівторок Туск, який головує на зустрічі лідерів ЄС.

У твіті, опублікованому одразу після короткого виступу, він додав, що парламент має бути відкритим для тривалого відтермінування Brexit, якщо Британія хоче переглянути свою стратегію в цьому питанні.

Уряд Британії відхилив петицію про відміну Brexit, а парламент має розглянути її 1 квітня.

25 березня Палата громад британського парламенту підтримала рішення провести 27 березня серію голосувань щодо альтернативних шляхів виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Євросоюз дав Мей час до 12 квітня, щоб отримати підтримку депутатів щодо угоди, якої вона досягла з Брюсселем, або знайти ефективну альтернативу, яка може включати тривалу затримку у виході Великої Британії з ЄС. Британія тоді залишить блок 22 травня.

Рішення про вихід Британії з ЄС ухвалили на референдумі 2016 року, але представники Мей не змогли домовитися з Брюсселем з приводу угоди, що є прийнятною для всіх партій парламенту.