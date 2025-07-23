Резонансне викриття у 60-й ОМБр: хворих бійців кидають на фронт?

Хворих бійців – на фронт?

Начальник медпункту третього батальйону 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Андрій Зотя заявив, що військове керівництво, зокрема командир батальйону і начальник штабу, вимагали від нього скасувати військовослужбовцям звільнення за станом здоров’я.

У своєму дописі на фейсбуці Зотя також стверджує, що військові керівники «регулярно» наказують йому не надавати медичного забезпечення військовослужбовцям батальйону.

А начальник медичної служби бригади, зі слів начмеда, покриває злочинні накази комбрига та комбатів.

На підтвердження своїх слів він опублікував аудіозаписи й додав, що готовий свідчити у правоохоронних органах.

У бригаді відреагували на заяву начмеда, зазначивши, що розпочато службову перевірку.

«До з’ясування обставин долучено представників контролюючих органів та військової служби правопорядку. Матеріали, у тому числі надані аудіозаписи, будуть вивчені в межах чинного законодавства», – йдеться у повідомленні на сторінці бригади у фейсбуці.

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Закон щодо НАБУ і САП: підтримка з боку ЄС та Заходу під загрозою?

Рішення української влади обмежити НАБУ і САП потрапило на перші шпальти західних медіа. Зокрема, The New York Timesпише, що «уряд Зеленського бере на приціл борців з корупцією».

Видання нагадує, що у 2019 році Володимира Зеленського було обрано президентом України частково завдяки його обіцянці викорінити системну корупцію.

Зеленський послаблює антикорупційні органи, що призводить до протестів в Україні, пишеBloomberg. Видання констатує: протести спалахнули навіть попри те, що українську столицю майже щодня атакують російські дрони і ракети. І це підкреслює зростаюче почуття громадського гніву щодо спроб Зеленського зосередити владу у вузькому колі своїх близьких соратників, йдеться в публікації.

Українські законодавці проголосували за скасування незалежності антикорупційних органів – констатувалоPolitico.

Тож чи загрожує таке рішення української влади зменшенням підтримки з боку ЄС та Заходу?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода: