«Маска – символ пандемії» – у Чехії відкрили виставку креативних захисних масок

Прага – Чехія відносно вдало справляється із пандемією коронавірусу. Локальні спалахи трапляються, але кількість нових діагностувань у цій країні з населенням понад 10,5 мільйона осіб не перевищує кількох сотень на день. Однією із головних причин там називають вчасне введення карантину і обов’язкового носіння масок, яке було запроваджене в перші ж тижні після оголошення надзвичайного стану в країні. Тепер цим маскам у Чехії вирішили навіть присвятити цілу виставку. У працівників чеського Національного музею в столиці Празі вже від початку пандемії з’явилася ідея зберегти пам’ять про часи коронавірусу і зібрати найекстравагантніші захисні маски.

Експозиція Національного музею у Празі вважається однією з найбільших у Чехії. Тут експонати всіх часів – від доісторичного періоду в Чехії до сучасних подій. І виставка захисних масок для музею виявилася найактуальнішою.

«У нашому музеї ми намагаємося в довгостроковій перспективі приділяти увагу актуальним проблемам сучасності. Після довгої реконструкції музею ми постали перед пандемією, що надихнуло нас на створення цієї виставки, яка відображає сучасну ситуацію не лише у Чехії, а й у всьому світі», – розповіла Радіо Свобода кураторка виставки Мірослава Буріанова.

Коли оголосили надзвичайний стан, розповідає Буріанова, вона з колегами вирішила документувати пандемію. До колекції вирішили додати не лише маски, а й інформаційні буклети, листівки й інші предмети, які могли б символізувати цей період. Усе для того, кажуть у музеї, щоб наступні покоління були ознайомлені із тим, як у Чехії переживали пандемію.

«Маски, які ми тут зібрали, звісно, найяскравіші й найцікавіші з тих, які нам траплялися. Ми збирали їх кількома хвилями. Спочатку це були соцмережі, де ми шукали стилістів і дизайнерів, які б могли поділитися власними варіаціями масок. Також ми шукали звичайних людей, які шили маски вдома, зокрема, для будинків для літніх людей. Друга хвиля почалася тоді, коли інформація про нашу ініціативу розповсюдилася, і люди нам почали писати самі і пропонувати свої маски», – продовжує Буріанова.

У музеї намагалися відбирати лише маски з власною історією. Відтак зазвичай разом із маскою люди надсилали листа, в якому детально описували, для кого і за яких умов ця маска створювалася.

«Деякі маски нагадують про людські цінності, такі, як дружба, кохання, допомога. Наприклад, ось цю маску зшили зі старої весільної сорочки, яку людина довгі роки не хотіла втратити. І лише під час цієї кризи вона наважилася віддати цю сорочку, аби пошити маску», – показує на маску ініціаторка виставки.

Деякі маски, розповідає Буріанова, аж надто креативні і детально пропрацьовані. Один із авторів створив маску в часи, коли під час карантину не можна було бачитися із друзями і влаштовувати вечірки. Виходом став отвір у масці, через який можна вставити трубочку і пити напої.

«Ось цю нам прислала одна чеська дизайнерка, яка створює спортивний одяг. Вона переймалася жінками, які під час карантину не могли фарбуватися. Тож вона створила маску із червоними губами, щоб дати жінкам відчуття того, що вони вродливі», – розповідає кураторка виставки.

Серед інших цікавих історій – маска з котиком, яку для своєї дитини зшила мати. Таким чином жінка намагалася зацікавити дочку носити захист на обличчі. І ще – маска, яка була створена для людей, хворих на невиліковну так звану «хворобу метелика» (бульозний епідермоліз). Для цих людей важливо, щоб усе, до чого торкається їхня шкіра, було надзвичайно м’яким на дотик. Є серед експонатів і протестні маски, в яких автори висловлюють своє «обурення» коронавірусом.

Загалом на виставці в Національному музеї в Празі представлено 26 креативних масок. До музею продовжують надходити десятки нових зі своїми унікальними історіями. Триватиме виставка у столиці Чехії щонайменше до кінця серпня.