Чи справжня партія «Слуга народу»? Покажуть місцеві вибори

(Рубрика «Точка зору»)

Назарій Заноз

На старті електоральної кампанії лідер президентської фракції в парламенті Давид Арахамія заявив, що було б непогано, якби партія «Слуга народу» програла на місцевих виборах. Можна довго аналізувати, про що думає керівництво партії, коли виголошує подібні посили – припускати, що поміж іншого, можливо, навіть йшлося про те, аби створити в супротивників ілюзію, наче партія «Слуга народу» їм не конкурентка. Проте насправді варто розуміти, що такі заяви є неприпустим безглуздям.

Справжні партії існують для того, щоб здобувати владу та впроваджувати в життя власний курс на всіх рівнях

Партія, котра має монобільшість в парламенті і проголошує, що сподівається програти на виборах: це – або малоорганізована група недалекоглядних людей, або вона виставляє навмисне слабких кандидатів, граючи з суперниками у піддавки в обмін на якісь преференції. Бо справжні партії існують для того, щоб здобувати владу та впроваджувати в життя власний курс на всіх рівнях.

Будь-який міський голова мегаполісу може мати вплив в країні на рівні нардепа, а то й міністраWrite Your Quote Here ...

Вибори місцевого самоврядування дуже важливі. Це не просто репетиція парламентської та президентської електоральних кампаній. Не лише тренування локальних штабів та можливість зрозуміти, на що здатні діячі регіональних осередків. Не тільки перегляд, яким є найближчий актив, і хто з цих людей готовий стати політиком загальнодержавного масштабу.

Це ще й про вплив на місцях. Про спроможність політсил, їхню справжність, а не бутафорну фейковість. Це, врешті, про владу, адже децентралізація призвела до перерозподілу не лише грошей, але й повноважень, а з тим, і відповідальности. Тому будь-який міський голова мегаполісу може мати вплив в країні на рівні нардепа, а то й міністра.

Суперечки з місцевими політиками на тлі пандемії

Тому заяви про те, як чудово було би програти місцеві вибори, м’яко кажучи, дуже дивні. Особливо дивні в часи пандемії коронавірусу. Владна команда кілька разів вступала в конфлікт з мерами облцентрів щодо включення цих міст до «червоної зони» та їхньої життєдіяльности в умовах посиленого карантину.

Популісти засіли як у верхніх ешелонах влади, так і на місцях

В чому проблема із суперечками з локальними політиками? Вона полягає у відстутности чіткої та зрозумілої стратегії державної влади у боротьбі з коронавірусом. Немає спільної погодженої позиції, донесеної та розтлумаченої на всіх рівнях. Прозорої та послідовної. Бо слова розходяться з діями, а заходи не викликають особливої довіри. Проблема й в тім, що популісти засіли як у верхніх ешелонах влади, так і на місцях. Що політики не намагаються взаємодіяти навіть в найскладніші часи. Що рейтинги важливіші за життя.

Та брак власних мерів в обласних центрах засвідчив не лише неможливість скоординувати роботу всіх органів влади під час пандемії, а також невміння доводити до пуття державну політику на місцях.

Як існують гурти однієї пісні, так і трапляються партії однієї електоральної кампанії



Поразка на місцевих виборах може підтвердити тезу опонентів про симулякровість «Слуги народу» як політсили. Як існують гурти однієї пісні, так і трапляються партії однієї електоральної кампанії. І через заяви лідера фракції СН в парламенті про небажання перемагати на місцевих виборах та нести відповідальність за долю громади видається, що президентська політсила саме з таких. Що вона не має наміру розвиватися й надовго затримуватися в політиці.

Якщо це дійсно так, а не банальний непрофесіоналізм одного із ключових персонажів команди Зеленського, якщо нові обличчя вже награлися в політику – країну чекають непрості часи. Варто очікувати або на дочасні парламентські вибори, або Раду перманентно лихорадитиме через роздроблення президентської фракції й необхідність пошуку союзників для створення нової коаліції.

Назарій Заноз – політичний оглядач, публіцист

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода