США ніколи не сприймуть напади Росії на суверенітет і цілісність України – заява Помпео до 80-річчя Декларації Веллеса

США ніколи не сприймуть напади Росії на суверенітет і територіальну цілісність України і Грузії. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео в своєму зверненні з нагоди 80-річчя Декларації Веллеса, що закріпила політику невизнання прав СРСР на територію країн Балтії.

«Так само, як Сполучені Штати не визнали примусове приєднання країн Балтії Радянським Союзом, вони ніколи не приймуть напад Росії на суверенітет і територіальну цілісність України і Грузії шляхом спроб анексії Криму, підтримки дестабілізувальних маріонеткових сил на сході України або окупації Абхазії й Південної Осетії», – заявив Помпео.

Протягом десятиліть радянської окупації і спроб примусової асиміляції Сполучені Штати так і не припинили визнавати незалежність трьох країн Балтії, зауважив Помпео. «У ці темні часи народи Естонії, Латвії, Литви не втрачали надію, що одного разу двері радянської «тюрми народів» відкриються; не втрачали цю надію і Сполучені Штати», – додав дипломат.

На актуальності Декларації Веллеса наголосили і міністри закордонних справ трьох країн Балтії у спільній заяві разом з держсекретарем США, зауваживши, що Декларацію Веллеса було «справедливо застосовано 25 липня (2018 року – ред.), коли Сполучені Штати підтримали відмову приймати спроби анексії Криму Російською Федерацією».

Декларація Веллеса – заява, яку проголосив 23 липня 1940 року тодішній заступник державного секретаря США, а на час проголошення виконувач обов’язків держсекретаря Самнер Веллз (радянська традиція пойменувала його «Веллесом» чи «Уеллесом»). У ній США засудили окупацію Радянським Союзом Естонії, Латвії і Литви, здійснену в червні 1940-го, і задекларували відмову визнавати цю агресію. Така політика США не змінювалася півстоліття протягом усього існування СРСР, аж до відновлення незалежності трьох держав Балтії.

25 липня 2018 року Державний департамент США оприлюднив офіційну Кримську декларацію, яку сама влада США прирівнює до Декларації Веллеса 1940 року.

У тексті Кримської декларації наголошується, що Росія своїм вторгненням до України і спробою анексії Криму 2014 року прагнула підірвати основний міжнародний принцип, який поділяють демократичні країни. «Жодна країна не може змінювали кордони іншої країни силою. Держави світу, включно із Росією, погодились із цим принципом у Хартії ООН, зобов’язавшись утримуватись від погроз використання сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави. Цей фундаментальний принцип – який закріплений у Гельсінських угодах – є одною із основ, на яких базується наша спільна безпека», – мовиться у Кримській декларації.