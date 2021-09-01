1 вересня: цей день в історії і що очікується сьогодні

Які події очікуються 1 вересня 2021 року?

В українських закладах освіти розпочнеться новий навчальний рік.

«Освітній процес у школах розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше ніж 1 липня наступного року. Структура і тривалість навчальних року, тижня, дня, занять, форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада закладу в межах часу, передбаченого освітньою програмою, з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо», – йдеться в повідомленні прес-служби Міносвіти.

Перший урок у новому навчальному році міністерство рекомендує присвятити святкуванню 30-ї річниці незалежності України.

1 вересня заклади також можуть долучитися до інтерактивного уроку для учнів 1-6 класів. Трансляція уроку розпочнеться 1 вересня о 9:30 на YouTube-сторінці ГС «Освіторія».

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Узбекистан відзначає 30-річчя незалежності.

Цей день в історії

1 вересня 1939 року з вторгнення Німеччини в Польщу почалася Друга світова війна, – наймасштабніший збройний конфлікт в історії людства.

У Другій світовій війні взяла участь 61 держава світу, а це − 80 % людства. До армій країн-учасниць війни було залучено понад 110 мільйонів солдатів. Загальні втрати військових та цивільного населення під час війни за різними даними становлять від 50 до 75 мільйонів людей. З них приблизно від 8 до 10 мільйонів – українців. Це майже чверть усього тогочасного населення України.