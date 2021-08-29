Зведення з фронту: нові порушення, ще двоє поранених військових

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили, що з початку доби і станом на 17-у годину зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, внаслідок обстрілів поранені ще двоє українських військовослужбовців.

Стан одного з поранених медики оцінюють як важкий, іншого як задовільний, мовиться в повідомленні.

Серед порушень – три обстріли, в одному випадку з мінометів калібру 120 міліметрів, і черговий проліт через лінію розмежування російського безпілотника «Орлан-10», що був здійснений у неуточненому місці на Луганщині.

У повідомленні не згадано, які з обстрілів призвели до поранень українських військовослужбовців, – біля села Широкиного на півдні Донеччини (саме там противник застосував важкі міномети), біля Золотого-4, що на північ від окупованого нині Первомайська на Луганщині, чи біля села Причепилівки, що східніше від Золотого, теж на Луганщині.

У відповідь на обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь, також про факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм, повідомили військові.

Раніше 29 серпня в Оперативно-тактичному угрупованні «Північ», що відповідає за лінію фронту в Луганській і в північній частині Донецької області, повідомляли про поранення одного зі згаданих військовослужбовців, який перебуває в задовільному стані, внаслідок обстрілу противника, без уточнення місця. У тому повідомленні не було згадано про можливу вогневу відповідь українських військ.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ЛНР», що як елемент російських гібридних сил захопило частини Луганської області і визнане в Україні терористичними, заявили про один обстріл його позицій за цей час із боку українських військових, унаслідок якого був ліквідований один бойовик цього угруповання.

За цією заявою, українські військові обстріляли позиції бойовиків біля Золотого-5, що поруч із обстріляним бойовиками Золотим-4. Місто Золоте на Луганщині складається з п’яти селищ, відомих за номерами: перші чотири лежать на вільній території України, п’яте наразі перебуває під окупацією.

При цьому в угрупованні «ЛНР» твердять, ніби то воно відкрило свій вогонь «у відповідь» на обстріл із боку Збройних сил.

В аналогічному угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області, своїх заяв про становище на фронті і свої можливі втрати за день не робили.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й досі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками майже щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

За даними штабу операції Об’єднаних сил, які навели в українській делегації в Тристоронній контактній групі для переговорів щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу, за час дії цього перемир’я і станом на 27 липня загинули 45 українських військовослужбовців, 163 зазнали поранень. Відтоді загинули ще восьмеро військових, 22 зазнали поранень чи бойових травмувань – разом мало б бути 53 загиблих і 185 поранених.

За повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, на цей час унаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 56 українських військовослужбовців, іще принаймні близько 180 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів іще двадцятеро військових загинули і 75 були поранені чи зазнали бойових травмувань, тобто нинішній баланс мав би складати 54 загиблих і 182 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.