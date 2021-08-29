На Донбасі 29 серпня зазнав поранення український військовий

У зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілу російських гібридних сил зазнав поранення український військовий, повідомляє у фейсбуці оперативно-тактичне управління «Північ».

«У результаті ворожого обстрілу військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїнові надана медична допомога, після чого була здійснена його аеромедична евакуація до лікувального закладу», – йдеться у повідомленні.

Стан пораненого є тяжким. Українські військові відкрили вогонь у відповідь.

Напередодні, 28 серпня, російські гібридні сили здійснили 18 порушень режиму тиші, зокрема, обстріляли об’єкти цивільної інфраструктури в Авдіївці та Травневому Донецької області, поранили та травмували 10 українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.