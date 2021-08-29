У Запоріжжі вшанували пам’ять загиблих на Донбасі українських бійців

У Запоріжжі в Парку металургів 29 серпня відбулася акція до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Її учасники вшанували хвилиною мовчання загиблих на Донбас українських бійців та поклали квіти до пам’ятних знаків із портретами запорізьких бійців, які загинули на Донбасі. Представники християнських церков провели спільний молебень за загиблими на Донбасі українськими бійцями.

У мітингу-реквіємі взяли участь рідні загиблих на Донбасі бійців, ветерани війни на Донбасі, військовослужбовці місцевих частин Збройних сил України та Національної гвардії, представники обласної та міської влади.

«Ми кожного дня зідзвонювалися з хлопцями. Я чула в телефоні, як вибухали снаряди. Хвилювалася. Казала, що, може, не можна дзвонити, а вони казали, що вже звикли, що всюди вибухають снаряди. 28-го прийшло від хлопців повідомлення, що будуть уночі виходити з оточення. 29-го з жодним зв’язку не було, і я зрозуміла, що щось трапилося. А потім дізналася, що наших хлопців розстріляли, що наші хлопці потрапили до полону. За наказом нас до Курахова привезли до Академії МВС як на ротації. Було по сто дзвінків у день – дзвонили всі батьки, рідні. Ми почали всюди шукати наших хлопців. До Мечникова всіх привозили у Дніпро. Всі плакали цілими днями. Це було дуже важко для нас», – пригадує події серпня 2014 року доброволець батальйону «Донбас», запорізька волонтерка Стела Орел.

«Восьмий рік уже, а для мене наче вчора це було. Час не лікує. Я схиляю голову перед загиблими хлопцями, перед їх родинами, перед тими, хто пройшов полон, пройшов це пекло. Маємо пам’ятати і не забувати наших загиблих хлопців, що віддали найдорожче – життя. Цей день для нас пам’ять. Це наше спільне горе. Разом з батьками приходимо щороку і цей день віддаємо пам’яті. Ми і так їх пам’ятаємо. А цей день для нас особливий. Ми вшановуємо всією країною пам’ять тих хлопців, що загинули, загинули за Україну, за Незалежність України, і ми маємо про це пам’ятати», – додає Стела Орел.

Також 29 серпня представники християнських церков провели спільний молебень на Кушугумському цвинтарі, де у 2014–2015 року були поховані 118 невідомих бійців, що загинули під час війни на Донбасі, переважно в Іловайській трагедії.

29 серпня в Україні відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Пам’ятну дату своїм указом встановив президент України Володимир Зеленський, про підписання документа глава держави поінформував під час урочистостей 24 серпня 2019 року.

Наприкінці серпня 2014 року бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом на Донеччині. Військові регулярних частин Збройних сил Росії, що вторглися до України під прикриттям підтримуваних ними сепаратистів, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважають зниклими безвісти.