У Дніпрі вшанували пам’ять загиблих на Донбасі українських бійців

У Дніпрі 29 серпня вшанували пам’ять загиблих на Донбасі українських бійців. Жалобні заходи відбулися на Алеї пам’яті біля Дніпропетровської облдержадміністрації.

Там зібралися рідні загиблих та їхні побратими, представники влади, духовенства, громадськості.

Згадували, зокрема, одну з найтрагічніших подій війни на Сході України – Іловайський котел.

Учасники церемонії прикріпили на груди символ пам’яті про неї – квіти соняшника. До підніжжя пам’ятного хреста та стел з іменами загиблих поклали квіти, серед них – і соняхи.

«До цього подвигу наших героїв, імена яких ми сьогодні згадуємо, спонукала любов – любов до ближнього, до родини, до друзів, до свого міста, до Батьківщини. Пам’ятаймо про цю велику понуку, яка рухає нами вже сім років. Давайте, щоб цей потяг і ця любов панувала в наших серцях, бо саме нею ми переможемо», – сказав військовий капелан Дмитро Поворотний.

Пролунав гімн України, пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання.

За офіційними даними, за роки війни на Донбасі Дніпропетровщина втратила 623 бійців-земляків. Ще кілька десятків вважаються зниклими безвісти.