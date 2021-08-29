На Донбасі за добу постраждали 10 українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі за добу 28 серпня шестеро українських військових зазнали поранень, ще четверо мають бойове травмування, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

З боку російських гібридних сил українські військові зафіксували 18 порушень режиму тиші. Як ідеться в ранковому зведенні, об’єктами нападів були не лише позиції Збройних сил України, а й об’єкти цивільної інфраструктури в Авдіївці та Травневому Донецької області, бойовики використали заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 міліметрів та артилерію калібру 122 міліметри.

У штабі стверджують, що українські військові «надали адекватну відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність».

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 28 серпня не подають, але звинувачують українських військових у пораненні двох дітей у Горлівці.

В угрупованні «ЛНР» заявили про одне порушення з боку українських військових, унаслідок якого поблизу Золотого-5 загинув один бойовик.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.